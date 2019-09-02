الانتخابات الرئاسية 2019: السيرة الذاتية للمترشّحة عبير موسي

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- وُلدت عبير موسى، المترشّحة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن الحزب الدستوري الحر، يوم 15 مارس 1975 بجمال بولاية المنستير.وهي متحصلة على الأستاذية في الحقوق وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الإقتصادي وقانون الأعمال وشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.وهي محامية لدى التعقيب.شغلت عبير موسي في جانفي 2010 خطة أمينة عامة مساعدة مكلفة بالمرأة بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.اضطلعت موسي في مارس 2016 بخطة منسقة عامة لحزب الحركة الدستورية، وتترأس منذ اوت 2016 الحزب الدستوري الحر (حزب الحركة الدستورية سابقا)، على إثر عقد المؤتمر التأسيسي الأول للحركة والملتئم تحت شعار مؤتمر "الثبات".وقد عرفت عبير موسي بمعارضتها الشديدة لحركة النهضة والاسلام السياسي .وعبير موسي متزوجة وأم لبنتين.