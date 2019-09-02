الانتخابات الرئاسية 2019: السيرة الذاتية للمترشّحة عبير موسي

Lundi 02 Septembre 2019
وات - وُلدت عبير موسى، المترشّحة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن الحزب الدستوري الحر، يوم 15 مارس 1975 بجمال بولاية المنستير.
وهي متحصلة على الأستاذية في الحقوق وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الإقتصادي وقانون الأعمال وشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
وهي محامية لدى التعقيب.
شغلت عبير موسي في جانفي 2010 خطة أمينة عامة مساعدة مكلفة بالمرأة بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
اضطلعت موسي في مارس 2016 بخطة منسقة عامة لحزب الحركة الدستورية، وتترأس منذ اوت 2016 الحزب الدستوري الحر (حزب الحركة الدستورية سابقا)، على إثر عقد المؤتمر التأسيسي الأول للحركة والملتئم تحت شعار مؤتمر "الثبات".
وقد عرفت عبير موسي بمعارضتها الشديدة لحركة النهضة والاسلام السياسي .
وعبير موسي متزوجة وأم لبنتين.
وهي متحصلة على الأستاذية في الحقوق وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الإقتصادي وقانون الأعمال وشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
وهي محامية لدى التعقيب.
شغلت عبير موسي في جانفي 2010 خطة أمينة عامة مساعدة مكلفة بالمرأة بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
اضطلعت موسي في مارس 2016 بخطة منسقة عامة لحزب الحركة الدستورية، وتترأس منذ اوت 2016 الحزب الدستوري الحر (حزب الحركة الدستورية سابقا)، على إثر عقد المؤتمر التأسيسي الأول للحركة والملتئم تحت شعار مؤتمر "الثبات".
وقد عرفت عبير موسي بمعارضتها الشديدة لحركة النهضة والاسلام السياسي .
وعبير موسي متزوجة وأم لبنتين.
En continu
- 12:11 رحمك الله يا نجيب الله
- Hier 21:59 مورو من ايطاليا ... تونس اليوم فى حاجة ليكم
- Hier 21:57 السجن لم و لن يردع قطاع الطرق ...
- Hier 13:36 اليسار.. الفاشل...
- Hier 11:39 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 09:58 رجة ارضية بساقية سيدي يوسف
انتهاء أوسو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:19
|18:49
|15:58
|12:26
|05:51
|04:20
|
27°
|28°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|28°-24
|29°-23
|29°-23
|30°-23
|28°-22
Follow @babnet_Tunisie
(115 815) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 84 592) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 73 821) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 62 418) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 58 945) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 58 908) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 55 778) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 761) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 080) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 48 959) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 426) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 248) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 45 816) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 372) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 741) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 362) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 379) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 865) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 40 578) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 38 814) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:mandhouj (France )
Sur: الانتخابات الرئاسية 2019 .. غياب البيانات الانتخابية لعدد من المترشحين في تونس العاصمة مع بداية الحملة الانتخابية