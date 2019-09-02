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شبكة مراقبون تعبّر عن استغرابها من تجميد خطّة الناطق الرسمي لهيئة الانتخابات دون توضيح لأسباب القرار

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
وات - عبّرت شبكة مراقبون اليوم الاثنين عن استغرابها من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلّق بتجميد خطة الناطق الرسمي للهيئة، في هذا التوقيت بالذات دون توضيح لأسباب اتخاذ هذا القرار .

واعتبرت مراقبون في بيان لها أنّ هذا القرار في غير محله لما سينجر عنه في غياب هذه الخطة من عودة للإشكاليات السابقة المتعلقة بصدور تصريحات متضاربة من قبل أعضاء مجلس الهيئة.


وطالبت شبكة مراقبون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنشر محضر الجلسة الذي يوضح أسباب التجميد ونتيجة التصويت إضافة إلى نشر جميع محاضر جلسات مجلسها منذ تاريخ 19 جوان 2019 بالفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة والحق في النفاذ الى المعلومة .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قد أعلنت مساء السبت عن تجميد خطّة الناطق الرسمي للهيئة حسناء بن سليمان التي تمّ تعيينها في هذه الخطّة يوم 13 فيفري 2019.
يذكر ان الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية قد انطلقت اليوم لتتواصل الى غاية يوم 13 سبتمبر الحالي.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188312

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 02 Septembre 2019 à 15h 43m |           
،،،،،اسألوا زميلها المغيار الجربوعي 🗣👁👂🔥



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