الانتخابات الرئاسية 2019 .. السيرة الذاتية للمترشح محمد عبو

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- ولد محمد عبو المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب التيار الديمقراطي ،في 10 ماي 1966 بتونس وهو محام لدى التعقيب.وعبو حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بأطروحة عنوانها حدود حرية الإعلام.وعرف عبو قبل الثورة بنشاطه السياسي والنضالي ضد نظام الرئيس بن علي حيث تم سجنه في 29 افريل 2005 بسبب مقال صحفي منتقد لسياسة بن علي ليغادر السجن 24 في جويلية 2007 .كما نشط في عدد من الجمعيات حيث كان عضوا بالهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان وبالمكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، كما دافع كمحام في جل القضايا السياسية منذ سنة 1999 .على مستوى العمل الحزبي كان محمد عبو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سنة 2001، ثم أمينه العام من ماي 2012 إلى مارس 2013 تاريخ استقالته من الحزب.عقب الثورة تم انتخابه عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي، وشغل على إثر ذلك خطة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالإصلاح الإداري من ديسمبر 2011 إلى جوان 2012 تاريخ استقالته.وساهم في تأسيس حزب التيار الديمقراطي وشغل خطة أمينه العام منذ تأسيسه في ماي 2013 إلى مارس 2016 ثم عاد إلى الأمانة العامة للحزب إثر أشغال المؤتمر الثاني للحزب في أفريل من السنة الجارية.ومحمد عبو متزوج من العضوة بالبرلمان سامية عبو وله ثلاثة أبناء.