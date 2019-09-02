الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تحذر من تداول بلاغ كاذب يدّعي إنشاء وزارة و الاشراف موقع ''واب'' جديد لترسيم الطلبة الجدد

Lundi 02 Septembre 2019
وات - حذّرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية من تداول بلاغ كاذب عبر مواقع التواصل الإجتماعي " يدّعي أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أنشأت موقع "واب" جديد لترسيم الطلبة الجدد".
ولفتت الوكالة في بلاغ أصدرته أمس الأحد، إلى أن " مروج البلاغ الكاذب والمنسوب باطلا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى سرقة المعطيات والبيانات الخاصّة للضحية وسرقة الأموال التي يتمّ إستخلاصها عبر بطاقات الدفع الإلكتروني البنكية والبريدية".
ويحث "البلاغ الكاذب" الطلبة الجدد المعنيين بعملية التسجيل الجامعي عن بعد على الدخول إلى الرابط المشبوه المذكور فيه من أجل إتمام عملية التسجيل، وفق الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
ودعت الوكالة إلى التحلي باليقظة والحذر وعدم الإدلاء بالمعطيات والبيانات الخاصّة التي يتمّ طلبها في الصفحة المشبوهة والتي تتمثّل بالأساس في كلمة العبور ورقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم بطاقة الدفع الإلكتروني البنكي أو البريدي.
وطالبت الوكالة بالحرص على استقاء المعلومة من المصدر الرسمي أي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفتت الوكالة في بلاغ أصدرته أمس الأحد، إلى أن " مروج البلاغ الكاذب والمنسوب باطلا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى سرقة المعطيات والبيانات الخاصّة للضحية وسرقة الأموال التي يتمّ إستخلاصها عبر بطاقات الدفع الإلكتروني البنكية والبريدية".
ويحث "البلاغ الكاذب" الطلبة الجدد المعنيين بعملية التسجيل الجامعي عن بعد على الدخول إلى الرابط المشبوه المذكور فيه من أجل إتمام عملية التسجيل، وفق الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
ودعت الوكالة إلى التحلي باليقظة والحذر وعدم الإدلاء بالمعطيات والبيانات الخاصّة التي يتمّ طلبها في الصفحة المشبوهة والتي تتمثّل بالأساس في كلمة العبور ورقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم بطاقة الدفع الإلكتروني البنكي أو البريدي.
وطالبت الوكالة بالحرص على استقاء المعلومة من المصدر الرسمي أي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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Par:mandhouj (France )
Sur: الانتخابات الرئاسية 2019 .. غياب البيانات الانتخابية لعدد من المترشحين في تونس العاصمة مع بداية الحملة الانتخابية