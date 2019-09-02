الانتخابات الرئاسية 2019 ... نبذة عن حياة المترشّح منجي الرحوي

Lundi 02 Septembre 2019
وات - ولد منجي الرحوي المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها في 13 جوان 1963 بغار الدماء بولاية جندوبة .
ومنجي الرحوي المترشح عن حزب الجبهة الشعبية هوسياسي تونسي انتخب نائبا بالبرلمان عن الجبهة الشعبية في الانتخابات التشريعية في اكتوبر 2014 كما كان نائبا بالمجلس الوطني التاسيسي من سنة 2011 الى سنة 2014 .
والرحوي هو اطار بنكي تحصّل على شهائد جامعية عليا في الإقتصاد المالي والبنكي من الجامعات التونسية والفرنسية.
انخرط في العمل السياسي منذ كان تلميذا ثم في الحركة الطلابية وتعرض للسجن والإيقاف عدة مرات.
منجي الرحوي هو احد قياديي حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد وهي أحد مكوّنات الجبهة الشعبية في نسختها الاولى التي عارض الرحوي سياستها في الفترة الأخيرة ليعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة مدعوما ببعض مكونات الجبهة ممّا ادى إلى حدوث انشقاقات وانقسامات بسبب تمسّك بقيّة مكونات الجبهة بترشيح الناطق الرسمي حمّة الهمّامي للرئاسية .
عرف الرحوي بمواقفه المعارضة لحكومة الترويكا عندما كان نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي كما كان من المساهمين في إعتصام الرحيل 2013 إثر إغتيال الشهيد محمد البراهمي.
أعيد إنتخاب الرحوي عضوا بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية من 2014 حتى 2019 وشغل منصب رئيس لجنة المالية .
ومنجي الرحوي متزوج وأب لولد و بنت .
ومنجي الرحوي المترشح عن حزب الجبهة الشعبية هوسياسي تونسي انتخب نائبا بالبرلمان عن الجبهة الشعبية في الانتخابات التشريعية في اكتوبر 2014 كما كان نائبا بالمجلس الوطني التاسيسي من سنة 2011 الى سنة 2014 .
والرحوي هو اطار بنكي تحصّل على شهائد جامعية عليا في الإقتصاد المالي والبنكي من الجامعات التونسية والفرنسية.
انخرط في العمل السياسي منذ كان تلميذا ثم في الحركة الطلابية وتعرض للسجن والإيقاف عدة مرات.
منجي الرحوي هو احد قياديي حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد وهي أحد مكوّنات الجبهة الشعبية في نسختها الاولى التي عارض الرحوي سياستها في الفترة الأخيرة ليعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة مدعوما ببعض مكونات الجبهة ممّا ادى إلى حدوث انشقاقات وانقسامات بسبب تمسّك بقيّة مكونات الجبهة بترشيح الناطق الرسمي حمّة الهمّامي للرئاسية .
عرف الرحوي بمواقفه المعارضة لحكومة الترويكا عندما كان نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي كما كان من المساهمين في إعتصام الرحيل 2013 إثر إغتيال الشهيد محمد البراهمي.
أعيد إنتخاب الرحوي عضوا بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية من 2014 حتى 2019 وشغل منصب رئيس لجنة المالية .
ومنجي الرحوي متزوج وأب لولد و بنت .
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