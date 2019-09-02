صورة اليوم من الكبّارية: راشد الغنوشي ''يمسّح'' على صورة عبد الفتاح مورو

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي في ساعة مبكّرة من صباح الإثنين 2 سبتمبر عن افتتاح الحملة الانتخابية للمرشّح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبد الفتاح مورو بكلّ من حي الزهور والكبارية وسيدي البشير.
وأوضح الغنّوشي على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنّ انطلاق الحملة الانتخابية لمرشّح الحركة عبد الفتاح مورو تمّ بحضور عدد من أعضاء قائمة النهضة المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة تونس 1 من بينهم النائبة يمينة الزغلامي وأعضاء المكاتب المحلية وشبابها.
ونشر رئيس الحركة مقطع فيديو يوثّق مشاركته في افتتاح الحملة الانتخابية المذكورة.
وأوضح الغنّوشي على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنّ انطلاق الحملة الانتخابية لمرشّح الحركة عبد الفتاح مورو تمّ بحضور عدد من أعضاء قائمة النهضة المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة تونس 1 من بينهم النائبة يمينة الزغلامي وأعضاء المكاتب المحلية وشبابها.
ونشر رئيس الحركة مقطع فيديو يوثّق مشاركته في افتتاح الحملة الانتخابية المذكورة.
2 de 2 commentaires pour l'article 188306
En continu
- Hier 21:59 مورو من ايطاليا ... تونس اليوم فى حاجة ليكم
- Hier 21:57 السجن لم و لن يردع قطاع الطرق ...
- Hier 13:36 اليسار.. الفاشل...
- Hier 11:39 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 09:58 رجة ارضية بساقية سيدي يوسف
- Hier 00:06 رادس:إصابة 31 شخصا في اصطدام حافة بنفق
- Hier 22:52 تدشين ساحة الفنون ''حسن الدهماني'' بالكرم
انتهاء أوسو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:19
|18:49
|15:58
|12:26
|05:51
|04:20
|
27°
|29°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|29°-24
|29°-23
|29°-24
|30°-24
|28°-22
Follow @babnet_Tunisie
(115 473) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 84 572) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 73 735) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 62 369) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 58 880) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 58 560) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 55 776) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 657) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 080) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 48 951) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 401) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 165) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 45 812) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 370) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 471) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 305) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 377) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 845) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 803) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 464) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: صورة اليوم من الكبّارية: راشد الغنوشي ''يمسّح'' على صورة عبد الفتاح مورو