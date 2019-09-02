صورة اليوم من الكبّارية: راشد الغنوشي ''يمسّح'' على صورة عبد الفتاح مورو

Lundi 02 Septembre 2019



باب نات

- أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي في ساعة مبكّرة من صباح الإثنين 2 سبتمبر عن افتتاح الحملة الانتخابية للمرشّح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبد الفتاح مورو بكلّ من حي الزهور والكبارية وسيدي البشير.وأوضح الغنّوشي على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنّ انطلاق الحملة الانتخابية لمرشّح الحركة عبد الفتاح مورو تمّ بحضور عدد من أعضاء قائمة النهضة المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة تونس 1 من بينهم النائبة يمينة الزغلامي وأعضاء المكاتب المحلية وشبابها.ونشر رئيس الحركة مقطع فيديو يوثّق مشاركته في افتتاح الحملة الانتخابية المذكورة.