كاس العالم لكرة السلة - المنتخب التونسي يبحث غدا امام ايران عن فوزه الاول في تاريخ المونديال

Dimanche 01 Septembre 2019
وات - سيكون المنتخب التونسي لكرة السلة يوم غدا في رهان صعب امام نظيره الايراني من اجل تحقيق اول فوز له في تاريخ المونديال الذي يشارك فيه للمرة الثانية والحفاظ عل امل العبور الى الدور الثاني .
وليس لزملاء صالح الماجري من خيارسوى الفوز بعد هزيمة يوم امس امام اسبانيا القوية 62-101 ورغم هزيمته امس فان المنتخب الوطني جادل بندية نظيره الاسباني في الشطر الاول من المباراة بل انه تقدم في الربع الاول 17-16 قبل ان ينهار في الشطر الثاني ويكسب منتخب اسبانيا اسبقية عريضة وانتهت المباراة لفائدة اسبانيا 101-62 .
ويسعى المنتخب الوطني تحت اشراف المدرب ماريو بالما الى اثبات جدارته بتمثيل القارة الافريقية في المونديال الى جانب اربعة منتخبات افريقية اخرى في كاس العالم بالصين التي تشارك فيها افريقيا لاول مرة بخمسة منتخبات بعد ان كانت المشاركة تقتصر على ثلاثة فقط .
ويسعى المنتخب التونسي الذي التحق بنخبة الكبار في افريقيا منذ ان شارك في مونديال تركيا 2010 ثم توج باللقب الافريقي عام 2011 تحت اشراف التونسي عادل التلاتلي وتمكن من الاطاحة باسطورة كرة السلة الافريقية منتخب انغولا ثم شارك في اولمبياد 2012 قبل ان يتوج بالافروباسكيت عام 2017 الى تحقيق اول فوز له في تاريخ المونديال بعد ان خسر خمس مقابلات خاضها في مونديال تركيا 2010 وانهزم في سادسة يوم امس امام اسبانيا.
ويشارك المنتخب التونسي ضمن مجموعة صعبة مع منتخبات إسبانيا وإيران وبورتوريكو.
وسبق لاسبانيا ان توجت ببطولة العالم بينما يعتبر منتخب بورتوريكو قوة تقليدية .
ويراهن المنتخب من خلال مشاركته في الصين على ضمان ترتيب افضل من بقية منتخبات القارة الافريقية بما يضمن له المشاركة في دروة الالعاب الاولمبية 2020 وسيجد المنتخب التونسي غدا امامه منتخبا ايرانيا قويا رغم هزيمته امس امام بورتوريكو 81- 83 ويشارك منتخب ايران في المونديال للمرة الثالثة على التوالي ويعول عل خبرة لاعبَيه حامد حدادي ( 34 عاما) وصمد نيكخواه بهرامي (36 عاما ) لكن منتخب ايران مازال يطمح الى العبور للدور الثاني من كأس العالم لكرة السلة لاول مرة في تاريخه.
وهو يراهن ايضا بصفته بطل آسيا السابق على أن يحقق نتائج في المجموعة الثالثة تجعله يتاهل مباشرة للمشاركة في الأولمبياد القادم وسبق للمنتخب الايراني ان فاز على المنتحب التونسي في الدور الاول من كاس العالم بتركيا عام 2010 بنتيجة 71-58 وتقدم في ترتيب مجموعته في نهاية الدور الاول متحصلا على المركز الخامس امام نظيره التونسي ( السادس والاخير).
وفي نفس المونديال انهى المنتخب التونسي البطولة في المركز 24 والاخير فيما تحصل منتخب ايران على المركز 19 وسيواجه المنتخب الوطني التونسي غدا الاثنين في المباراة الثانية من الدور الاول نظيره الإيراني بداية من الساعة 09.30 صباحا بتوقيت تونس على أن ينهي مقابلاته بالدور الأول بملاقاة منتخب بورتوريكو يوم الأربعاء انطلاقا من 09.30 صباحا .
وليس لزملاء صالح الماجري من خيارسوى الفوز بعد هزيمة يوم امس امام اسبانيا القوية 62-101 ورغم هزيمته امس فان المنتخب الوطني جادل بندية نظيره الاسباني في الشطر الاول من المباراة بل انه تقدم في الربع الاول 17-16 قبل ان ينهار في الشطر الثاني ويكسب منتخب اسبانيا اسبقية عريضة وانتهت المباراة لفائدة اسبانيا 101-62 .
ويسعى المنتخب الوطني تحت اشراف المدرب ماريو بالما الى اثبات جدارته بتمثيل القارة الافريقية في المونديال الى جانب اربعة منتخبات افريقية اخرى في كاس العالم بالصين التي تشارك فيها افريقيا لاول مرة بخمسة منتخبات بعد ان كانت المشاركة تقتصر على ثلاثة فقط .
ويسعى المنتخب التونسي الذي التحق بنخبة الكبار في افريقيا منذ ان شارك في مونديال تركيا 2010 ثم توج باللقب الافريقي عام 2011 تحت اشراف التونسي عادل التلاتلي وتمكن من الاطاحة باسطورة كرة السلة الافريقية منتخب انغولا ثم شارك في اولمبياد 2012 قبل ان يتوج بالافروباسكيت عام 2017 الى تحقيق اول فوز له في تاريخ المونديال بعد ان خسر خمس مقابلات خاضها في مونديال تركيا 2010 وانهزم في سادسة يوم امس امام اسبانيا.
ويشارك المنتخب التونسي ضمن مجموعة صعبة مع منتخبات إسبانيا وإيران وبورتوريكو.
وسبق لاسبانيا ان توجت ببطولة العالم بينما يعتبر منتخب بورتوريكو قوة تقليدية .
ويراهن المنتخب من خلال مشاركته في الصين على ضمان ترتيب افضل من بقية منتخبات القارة الافريقية بما يضمن له المشاركة في دروة الالعاب الاولمبية 2020 وسيجد المنتخب التونسي غدا امامه منتخبا ايرانيا قويا رغم هزيمته امس امام بورتوريكو 81- 83 ويشارك منتخب ايران في المونديال للمرة الثالثة على التوالي ويعول عل خبرة لاعبَيه حامد حدادي ( 34 عاما) وصمد نيكخواه بهرامي (36 عاما ) لكن منتخب ايران مازال يطمح الى العبور للدور الثاني من كأس العالم لكرة السلة لاول مرة في تاريخه.
وهو يراهن ايضا بصفته بطل آسيا السابق على أن يحقق نتائج في المجموعة الثالثة تجعله يتاهل مباشرة للمشاركة في الأولمبياد القادم وسبق للمنتخب الايراني ان فاز على المنتحب التونسي في الدور الاول من كاس العالم بتركيا عام 2010 بنتيجة 71-58 وتقدم في ترتيب مجموعته في نهاية الدور الاول متحصلا على المركز الخامس امام نظيره التونسي ( السادس والاخير).
وفي نفس المونديال انهى المنتخب التونسي البطولة في المركز 24 والاخير فيما تحصل منتخب ايران على المركز 19 وسيواجه المنتخب الوطني التونسي غدا الاثنين في المباراة الثانية من الدور الاول نظيره الإيراني بداية من الساعة 09.30 صباحا بتوقيت تونس على أن ينهي مقابلاته بالدور الأول بملاقاة منتخب بورتوريكو يوم الأربعاء انطلاقا من 09.30 صباحا .
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Par:mandhouj (France )
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