قابس: تقدم أشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس والحامة بنسبة 50 بالمائة وأفاق تنموية واعدة لمعتمدية الحامة

Dimanche 01 Septembre 2019
وات - فاقت نسبة تقدم أشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 16 التي تربط بين قابس والحامة، والتي تمتد على طول 21.3 كلم، 50 بالمائة، وفق ما جاء في بطاقة المشروع التقنية، الصادرة عن الادارة الجهوية للتجهيز، وتحصلت (وات) على نسخة منها (وات).
وسيساعد هذا المشروع، الذي تقارب كلفة انجازه 45 مليون دينار، على تحسين عوامل السلامة المرورية بهذه الطريق، وسيشجع المستثمرين على الانتصاب بمعتمدية الحامة التي انطلقت فيها الدراسات الخاصة بتهيئة منطقة صناعية بالفجيج تمسح أكثر من 50 هكتارا.
وفي اطار الاستثمار بالمنطقة، يحظى مشروع المدينة السياحية الاستشفائية المبرمج انجازها بالخبايات باهتمام مجموعتين استثماريتين، وهو مشروع يعلق عليه أبناء الحامة أمالا كبيرة في تحويل منطقتهم الى قطب استشفائي عالمي.
وانطلاقا من أهميتها السياحية، تعمل بلدية الحامة على النهوض بمحيط المدينة، التي تتميز بكثافة سكانية عالية، وتخطط لإحداث مسلك سياحي بالواحة، وفق ما بينه رئيسها ناصف الناجح ل(وات)، الذي اضاف انها نشرت طلب عروض لانجاز مشروع جديد للتنوير العمومي ولتركيز إشارات ضوئية .
وسيساعد هذا المشروع، الذي تقارب كلفة انجازه 45 مليون دينار، على تحسين عوامل السلامة المرورية بهذه الطريق، وسيشجع المستثمرين على الانتصاب بمعتمدية الحامة التي انطلقت فيها الدراسات الخاصة بتهيئة منطقة صناعية بالفجيج تمسح أكثر من 50 هكتارا.
وفي اطار الاستثمار بالمنطقة، يحظى مشروع المدينة السياحية الاستشفائية المبرمج انجازها بالخبايات باهتمام مجموعتين استثماريتين، وهو مشروع يعلق عليه أبناء الحامة أمالا كبيرة في تحويل منطقتهم الى قطب استشفائي عالمي.
وانطلاقا من أهميتها السياحية، تعمل بلدية الحامة على النهوض بمحيط المدينة، التي تتميز بكثافة سكانية عالية، وتخطط لإحداث مسلك سياحي بالواحة، وفق ما بينه رئيسها ناصف الناجح ل(وات)، الذي اضاف انها نشرت طلب عروض لانجاز مشروع جديد للتنوير العمومي ولتركيز إشارات ضوئية .
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