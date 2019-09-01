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رجة ارضية بساقية سيدي يوسف

Dimanche 01 Septembre 2019

Dimanche 01 Septembre 2019
وات - شهدت منطقة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف، الاحد، رجة ارضية بقوة 72ر3 درجة على سلم ريشتر وذلك على الساعة منتصف الليل و15 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، وفق ما اعلنته محطات رصد الزلارل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

واوضح المعهد في بلاغ له، ان هذه الرجة تم تسجيلها بالمركز على مستوى 12ر36 درجة خط عرض وب39ر8 درجة خط طول، وفق التحاليل الاولية.


  
  
     
  
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