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تظاهرة ''قرطاج لفنون الراب'' يوميْ 4 و5 سبتمبر بالمسرح الروماني بقرطاج

Dimanche 01 Septembre 2019

Dimanche 01 Septembre 2019
وات - حدّدت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية يوميْ 4 و5 سبتمبر القادم، موعدا جديدا لتنظيم تظاهرة "قرطاج لفنون الراب" بالمسرح الروماني بقرطاج، وذلك بعد أن كانت هذه التظاهرة مقرّرة ليوميْ 28 و29 أوت الحالي، وتأجلت لأسباب مناخية تعلقت بنزول كميات هامة من الأمطار.

وستجمع السّهرة الأولى كلاّ من "كافون" و"أرمستا" و"A.L.A" و"الكاسترو" و"GGA" و"DJ DARK".أما السهرة الثانية، فيؤثثها المغنّون "كلاي بي بي جي" و"سامارا" و"سانفرا" و"رادي" و"ماستر سينا" و "PAZAMAN" و"DJ DARK".



وتباع التذاكر بمدينة الثقافة وبالمسرح الروماني بقرطاج والفضاءيْن التجارييْن كارفور المرسى وكارفور بومهل، وكذلك على الموقع الالكتروني e-festivals.tn و Tikashop.tn.

وحُدّدت أسعار التذاكر 20 دينار للسهرة الواحدة و30 دينار للسّهرتين.

  
  
     
  
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