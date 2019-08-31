تجميد خطّة الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات التي تشغلها عضو الهيئة حسناء بن سليمان

Samedi 31 Août 2019
وات - أفاد مصدر من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بأنّ مجلس الهيئة، قرّر مساء اليوم السبت، تجميد خطّة الناطق الرسمي باسم الهيئة، التي تشغلها عضو الهيئة، حسناء بن سليمان، وذلك إلى حين تنقيح النظام الداخلي وضبط المشمولات داخله.
وبيّن المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم، أنّ "تجميد الخطّة، كان لاعتبار أعضاء الهيئة أنّ التصريحات ليست حكرا على الناطق الرسمي، وأنه بإمكان كافة الأعضاء تقديم تصريحات إعلامية".
ولفت إلى أنّ "التجربة أثبتت ومنذ انتخابات سنة 2011 أنّ خطة الناطق الرسمي لم تنجح، وخلقت عديد الإشكاليات"، وفق تعبيره.
في سياق متصل، وفي تصريح ل"وات"، أوضح مصدر ثان من هيئة الانتخابات، طلب أيضا عدم الكشف عن هويته، أنّ" قرار تجميد خطّة الناطقة الرسمية، حسناء بن سليمان، اتخذه مجلس الهيئة بالنظر إلى أنّ خطّة ناطق رسمي ليست من الخطط المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة".
وأشار إلى أنّ "تكرّر حضور المعنية بالأمر بقناة تلفزية معيّنة، واستغلال حضورها في اتجاه ضرب بعض أعضاء هيئة الانتخابات في أكثر من مناسبة، كان وراء اتخاذ قرار تجميد خطّتها، خاصّة وأنّها لم تتقيّد بقراءة وتوضيح قرارات مجلس الهيئة دون إبداء رأيها، وتزويد صحفييها بمعطيات داخلية وحساسة"، مؤكّدا أنّه "تمّ التنبيه عليها سابقا، لكن لم تتقيّد بذلك".
يذكر انّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، كانت أعلنت في بلاغ لها يوم 13 فيفري الماضي، عن تعيين حسناء بن سليمان، ناطقا رسميا باسم الهيئة.
يشار إلى أن حسناء بن سليمان تم انتخابها يوم 30 جانفي 2019 من قبل البرلمان، عضوا في مجلس الهيئة الإنتخابية، ب 155 صوتا.
وكانت قد ترشحت لعملية التجديد الثلثي لعضوية الهيئة، عن صنف (قاض إداري).
وبيّن المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم، أنّ "تجميد الخطّة، كان لاعتبار أعضاء الهيئة أنّ التصريحات ليست حكرا على الناطق الرسمي، وأنه بإمكان كافة الأعضاء تقديم تصريحات إعلامية".
ولفت إلى أنّ "التجربة أثبتت ومنذ انتخابات سنة 2011 أنّ خطة الناطق الرسمي لم تنجح، وخلقت عديد الإشكاليات"، وفق تعبيره.
في سياق متصل، وفي تصريح ل"وات"، أوضح مصدر ثان من هيئة الانتخابات، طلب أيضا عدم الكشف عن هويته، أنّ" قرار تجميد خطّة الناطقة الرسمية، حسناء بن سليمان، اتخذه مجلس الهيئة بالنظر إلى أنّ خطّة ناطق رسمي ليست من الخطط المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة".
وأشار إلى أنّ "تكرّر حضور المعنية بالأمر بقناة تلفزية معيّنة، واستغلال حضورها في اتجاه ضرب بعض أعضاء هيئة الانتخابات في أكثر من مناسبة، كان وراء اتخاذ قرار تجميد خطّتها، خاصّة وأنّها لم تتقيّد بقراءة وتوضيح قرارات مجلس الهيئة دون إبداء رأيها، وتزويد صحفييها بمعطيات داخلية وحساسة"، مؤكّدا أنّه "تمّ التنبيه عليها سابقا، لكن لم تتقيّد بذلك".
يذكر انّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، كانت أعلنت في بلاغ لها يوم 13 فيفري الماضي، عن تعيين حسناء بن سليمان، ناطقا رسميا باسم الهيئة.
يشار إلى أن حسناء بن سليمان تم انتخابها يوم 30 جانفي 2019 من قبل البرلمان، عضوا في مجلس الهيئة الإنتخابية، ب 155 صوتا.
وكانت قد ترشحت لعملية التجديد الثلثي لعضوية الهيئة، عن صنف (قاض إداري).
1 de 1 commentaires pour l'article 188263
En continu
- Hier 22:52 تدشين ساحة الفنون ''حسن الدهماني'' بالكرم
- Hier 16:13 كاس العالم لكرة السلة - اسبانيا -تونس 101-62
- Hier 12:57 الشمس تدمن الشروق من تونس الخضراء
- Hier 11:43 وشتاتة ... و الجواب صحيح ...
- Hier 11:26 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 11:23 المرزوقي ، رئيسٌ بنكهة هذا الوطن !
- Hier 09:46 ماذا لو انسحب المرزوقي لفائدة مورو ؟
- Hier 01:02 كل عام وأنتم بخير
- Hier 21:53 وزير العدل يزور الوحدة السجنية ''صواف 2''
- Hier 20:18 عام هجري جديد ،،، ماذا يحمل للأمّة…؟؟
- Hier 19:47 رئيس الجمهورية يستقبا الجهيناوي
- Hier 18:06 مورو الخطير والنهضة الأخطر منه..
- Hier 16:44 مورو و اعلام بودورو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:20
|18:50
|15:59
|12:26
|05:50
|04:19
|
24°
|23°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|23°-23
|29°-23
|30°-24
|30°-23
|29°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 97 395) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 90 401) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 83 936) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 73 068) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 61 719) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 57 997) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 751) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 055) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 957) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 53 322) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 48 916) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 095) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 768) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 430) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 45 344) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 41 361) بعد بثّ مقطع مفبرك لعبد الفتاح مور
( 41 355) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 41 072) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 40 598) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 768) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:Sly (Tunisia )
Sur: تجميد خطّة الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات التي تشغلها عضو الهيئة حسناء بن سليمان