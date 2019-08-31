تجميد خطّة الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات التي تشغلها عضو الهيئة حسناء بن سليمان

Samedi 31 Août 2019



وات

- أفاد مصدر من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بأنّ مجلس الهيئة، قرّر مساء اليوم السبت، تجميد خطّة الناطق الرسمي باسم الهيئة، التي تشغلها عضو الهيئة، حسناء بن سليمان، وذلك إلى حين تنقيح النظام الداخلي وضبط المشمولات داخله.وبيّن المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم، أنّ "تجميد الخطّة، كان لاعتبار أعضاء الهيئة أنّ التصريحات ليست حكرا على الناطق الرسمي، وأنه بإمكان كافة الأعضاء تقديم تصريحات إعلامية".ولفت إلى أنّ "التجربة أثبتت ومنذ انتخابات سنة 2011 أنّ خطة الناطق الرسمي لم تنجح، وخلقت عديد الإشكاليات"، وفق تعبيره.في سياق متصل، وفي تصريح ل"وات"، أوضح مصدر ثان من هيئة الانتخابات، طلب أيضا عدم الكشف عن هويته، أنّ" قرار تجميد خطّة الناطقة الرسمية، حسناء بن سليمان، اتخذه مجلس الهيئة بالنظر إلى أنّ خطّة ناطق رسمي ليست من الخطط المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة".وأشار إلى أنّ "تكرّر حضور المعنية بالأمر بقناة تلفزية معيّنة، واستغلال حضورها في اتجاه ضرب بعض أعضاء هيئة الانتخابات في أكثر من مناسبة، كان وراء اتخاذ قرار تجميد خطّتها، خاصّة وأنّها لم تتقيّد بقراءة وتوضيح قرارات مجلس الهيئة دون إبداء رأيها، وتزويد صحفييها بمعطيات داخلية وحساسة"، مؤكّدا أنّه "تمّ التنبيه عليها سابقا، لكن لم تتقيّد بذلك".يذكر انّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، كانت أعلنت في بلاغ لها يوم 13 فيفري الماضي، عن تعيين حسناء بن سليمان، ناطقا رسميا باسم الهيئة.يشار إلى أن حسناء بن سليمان تم انتخابها يوم 30 جانفي 2019 من قبل البرلمان، عضوا في مجلس الهيئة الإنتخابية، ب 155 صوتا.وكانت قد ترشحت لعملية التجديد الثلثي لعضوية الهيئة، عن صنف (قاض إداري).