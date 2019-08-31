قابس: شابة وشقيقها يفارقان الحياة اثر تعرضهما لصعقة كهربائية نتيجة نزول الأمطار

Samedi 31 Août 2019



وات

- جد صباح اليوم السبت، بمنطقة حي المنارة من معتمدية قابس الجنوبية حادثة أودت بحياة شابة وشقيقها على إثر تعرضهما لصعقة كهربائية.وتتمثل صورة الحادثة، وفق ما ذكره شهود عيان بالمنطقة لـ(وات)، في تعرض فتاة الى صعقة كهربائية أثناء صعودها الى سطح المنزل لجمع بعض الأغراض تزامنا مع بداية نزول الامطار، ليلحق بها شقيقها في محاولة لنجدتها، ويصاب بدوره بصعقة فارق على إثرها الحياة.يذكر أن عديد المدن من ولاية قابس، سجلت منذ صباح اليوم السبت، نزول كميات هامة من الأمطار، ما استدعى اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، لتحديد النقاط التي تستوجب التدخل العاجل مع قرارها البقاء في انعقاد دائم الى حين تحسن الظروف المناخية.