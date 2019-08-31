شركة كروز تورز تفتح الى غاية 11 سبتمبر 2019 بميناء المهدية باب معاينة مركب صيد التون ''جنات 1 '' استعدادا لبيعه

Samedi 31 Août 2019
وات - أعلنت شركة "كروز تورز" عن فتح باب معاينة مركب صيد التن "جنات 1" التي تعتزم بيعه والحصة الفردية للتن الأحمر المصاحبة له ، بداية من يوم أمس الجمعة 30 أوت والى حدود 11 سبتمبر 2019 بميناء الصيد البحري بالمهدية.
وأضافت الشركة ، في بيانات نشرتها الكرامة القابضة على موقعها الالكتروني ، أن عملية البيع ستتم بموجب اتفاقية التصرف المبرمة مع الدولة التونسية.
وأكدت الشركة أنها حددت يوم 12 سبتمبر 2019 كآخر يوم لتلقي طلبات العروض علما وان المطلب يجب ان بتضمن عدة وثائق من بينها ضمان بإسم شركة كروز تورز بقيمة 50 الف دينار علما وان فتح طلبات العروض سيتم خلال نفس اليوم بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
وتبلغ الحصة الفردية لمركب صيد التن "جنات 1 " الذي تقدر حمولته بنحو 123 الف طن ، قرابة 31 الف و917 طنا وفق المعطيات الفنية التي نشرتها الشركة.
وأضافت الشركة ، في بيانات نشرتها الكرامة القابضة على موقعها الالكتروني ، أن عملية البيع ستتم بموجب اتفاقية التصرف المبرمة مع الدولة التونسية.
وأكدت الشركة أنها حددت يوم 12 سبتمبر 2019 كآخر يوم لتلقي طلبات العروض علما وان المطلب يجب ان بتضمن عدة وثائق من بينها ضمان بإسم شركة كروز تورز بقيمة 50 الف دينار علما وان فتح طلبات العروض سيتم خلال نفس اليوم بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
وتبلغ الحصة الفردية لمركب صيد التن "جنات 1 " الذي تقدر حمولته بنحو 123 الف طن ، قرابة 31 الف و917 طنا وفق المعطيات الفنية التي نشرتها الشركة.
En continu
- 01:02 كل عام وأنتم بخير
- Hier 21:53 وزير العدل يزور الوحدة السجنية ''صواف 2''
- Hier 20:18 عام هجري جديد ،،، ماذا يحمل للأمّة…؟؟
- Hier 19:47 رئيس الجمهورية يستقبا الجهيناوي
- Hier 18:06 مورو الخطير والنهضة الأخطر منه..
- Hier 16:44 مورو و اعلام بودورو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:22
|18:52
|15:59
|12:27
|05:49
|04:18
|
24°
|23°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|23°-23
|29°-24
|30°-24
|30°-23
|29°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 90 935) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 90 394) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 83 797) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 72 937) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 61 564) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 57 879) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 750) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 053) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 879) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 391) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 48 905) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 034) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 719) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 341) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 45 303) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 41 355) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 782) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 40 546) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 40 543) بعد بثّ مقطع مفبرك لعبد الفتاح مور
( 38 765) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:essoltan (France )
Sur: سفيرة كندا تودّع التونسيين بكلمات مؤثرة : لن أنسي تونس الرائعة وأهلها وسأدافع عنها أينما ذهبت