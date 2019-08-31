شركة كروز تورز تفتح الى غاية 11 سبتمبر 2019 بميناء المهدية باب معاينة مركب صيد التون ''جنات 1 '' استعدادا لبيعه

Samedi 31 Août 2019



وات

- أعلنت شركة "كروز تورز" عن فتح باب معاينة مركب صيد التن "جنات 1" التي تعتزم بيعه والحصة الفردية للتن الأحمر المصاحبة له ، بداية من يوم أمس الجمعة 30 أوت والى حدود 11 سبتمبر 2019 بميناء الصيد البحري بالمهدية.وأضافت الشركة ، في بيانات نشرتها الكرامة القابضة على موقعها الالكتروني ، أن عملية البيع ستتم بموجب اتفاقية التصرف المبرمة مع الدولة التونسية.وأكدت الشركة أنها حددت يوم 12 سبتمبر 2019 كآخر يوم لتلقي طلبات العروض علما وان المطلب يجب ان بتضمن عدة وثائق من بينها ضمان بإسم شركة كروز تورز بقيمة 50 الف دينار علما وان فتح طلبات العروض سيتم خلال نفس اليوم بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا.وتبلغ الحصة الفردية لمركب صيد التن "جنات 1 " الذي تقدر حمولته بنحو 123 الف طن ، قرابة 31 الف و917 طنا وفق المعطيات الفنية التي نشرتها الشركة.