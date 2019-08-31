هيئة الانتخابات لا تقدم تراخيصا للمترشحين للرئاسية لعقد اجتماعات خلال الحملة الانتخابية (نبيل بفون)

Samedi 31 Août 2019



وات

- قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إن هيئة الانتخابات لا تقدم تراخيصا للمترشحين للانتخابات الرئاسية ليعقدوا اجتماعات أو ينظموا تظاهرات خلال فترة الحملة الانتخابية.وأضاف بفون، خلال لقاء حواري نظمته هيئة الانتخابات عشية السبت مع المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أو ممثليهم القانونيين ووكلائهم الماليين إثر الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، أن الهيئة تفرض إعلانا قبليا من قبل المترشحين لأن القانون يفرض عليها مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.من جانب آخر، بين رئيس الهيئة أن القانون الانتخابي لم يتعرض الى حالات محتملة على غرار خوض مترشح للانتخابات الرئاسية وهو في السجن، في إشارة الى المترشح نبيل القروي.وأفاد بأن الهيئة لا يمكنها التدخل في عمل سلط ومؤسسات أخرى ومنها القضاء، مشيرا إلى أنها مستعدة للموافقة على أن يقوم المترشح الموقوف على ذمة القضاء بالقيام بحملته الانتخابية ان سمح له القضاء بالقيام بنشاطات أيام الحملة الانتخابية، وذلك في رد على تساؤلات الممثل القانوني للمترشح نبيل القروي بخصوص غياب تكافؤ الفرص بين المترشحين.كما أجاب بفون عن تساؤل يسري دالي الممثل القانوني للمترشح سيف الدين مخلوف، بخصوص غياب المراقبة للمنظمات الوطنية وفرض حيادها خلال الحملة الانتخابية، مؤكدا أن القانون الانتخابي نص على ضمان حياد دور العبادة والادارة خلال الحملة الانتخابية ولكنه لم يتعرض الى ضرورة فرض حياد الجمعيات والمنظمات الوطنية، على أن يتم مراقبة التمويلات المفارضة من قبل هذه المنظمات والجمعيات خلال الحملة الانتخابية.وأشار بفون الى ضرورة أن يفتح المترشحون حسابا بنكيا واحدا يبين تمويل مختلف نشاطات الحملة الانتخابية، داعيا المترشحين المقبولين نهائيا لتسلم وصل القبول النهائي لخوض الانتخابات الرئاسية من المقر المركزي للهيئة التي يمكن ان تساعدهم في حل الاشكالات الادارية.وبخصوص التصريح في القنوات الأجنبية، أكد بفون أن الهيئة تمنع تحول المترشحين لستوديوهات القنوات التلفزية الأجنبية ولكنها تتيح تغطية نشاطات المترشحين لهذه الانتخابات وتقديمهم تصريحات مقتضبة لا تتضمن دعوة صريحة لانتخاب هذا المترشح أو ذاك.وأوضح أنه سيتم غدا الاحد القيام بعملية القرعة بخصوص التدخلات التلفزية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت اليوم السبت 31 أوت 2019 رسميا عن قائمة الـ 26 مترشحا المقبولين نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقررة لموعد 15 سبتمبر القادم.