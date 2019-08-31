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كاس العالم لكرة السلة - اسبانيا -تونس 101-62

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
وات - فاز المنتخب الاسباني لكرة السلة اليوم في مدينة جوانجزو الصينية على نظيره التونسي بنتيجة 101 -62 في اولى مقابلات المجموعة الثالثة ضمن كاس العالم لكرة السلة بالصين.

وتوزعت نقاط اللقاء حسب الاشواط ( الارباع )كما يلي ( 16-17 و26-22 و30-8 و29-15) ويلاقي المنتخب التونسي يوم الثلاثاء 2 سبتمبر نظيره الايراني.


  
  
     
  
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