كاس العالم لكرة السلة - اسبانيا -تونس 101-62

Samedi 31 Août 2019



وات

- فاز المنتخب الاسباني لكرة السلة اليوم في مدينة جوانجزو الصينية على نظيره التونسي بنتيجة 101 -62 في اولى مقابلات المجموعة الثالثة ضمن كاس العالم لكرة السلة بالصين.وتوزعت نقاط اللقاء حسب الاشواط ( الارباع )كما يلي ( 16-17 و26-22 و30-8 و29-15) ويلاقي المنتخب التونسي يوم الثلاثاء 2 سبتمبر نظيره الايراني.