هيئة الانتخابات تعلن عن القائمة النهائية للمترشحين وتنشر نموذجا لورقة الاقتراع

Samedi 31 Août 2019
وات - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، السبت، رسميا عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقررة ليوم 15 سبتمبر القادم، والبالغ عددهم 26 مترشحا.
ونشرت هيئة الانتخابات على صفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك" نموذجا لورقة الاقتراع التي سيتم اعتمادها في الانتخابات الرئاسية، وتتضمن ترتيب المترشحين وأسمائهم وصورهم.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في ندوة صحفية نظمتها الهيئة بالعاصمة للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، أن مجلس الهيئة انعقد اليوم السبت بعد استنفاد آجال سحب الترشحات واطلع على استيفاء ملفات الترشحات لجميع الشروط وعلى أحكام المحكمة الادارية الصادرة أمس الجمعة، قبل الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة.
وأضاف بفون أن مجلس الهيئة أصدر قرارا بفصل واحد يضم قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية سيتم نشره بالرائد الرسمي ويطبق انطلاقا من اليوم.
كما أوضح رئيس هيئة الانتخابات أن الحملة الانتخابية بالخارج انطلقت اليوم السبت، في حين تنطلق يوم الاثنين 2 سبتمبر بالداخل على أن تنتهي يوم 13 من نفس الشهر.
وبخصوص المترشحين سليم الرياحي ونبيل القروي الوارد إسماهما بالقائمة النهائية للمترشحين والمنشور في حقهما قضايا عدلية، أشار بفون إلى عدم صدور أحكام قضائية بخصوصهما تبطل حقهما في الترشح، وهما يتمتعان بالحق في خوض غمار الانتخابات الرئاسية.
وفي ما يلي أسماء المترشحين المقبولين نهائيا بالترتيب الصادر عن هيية الانتخابات :
/ منجي الرحوي / محمد عبّو / عبير موسي / نبيل القروي / محمد لطفي المرايحي / المهدي جمعة / حمادي الجبالي / حمة همامي / محمد المنصف المرزوقي / عبد الكريم زبيدي / محسن مرزوق / محمد الصغير نوري / محمد الهاشمي حامدي / عبد الفتاح مورو / عمر منصور / يوسف الشاهد / قيس سعيّد / الياس الفخفاخ / سليم الرياحي / سلمى اللومي / سعيد العايدي / أحمد الصافي سعيد / الناجي جلول / حاتم بولبيار / عبيد بريكي / سيف الدين مخلوف أيمن
ونشرت هيئة الانتخابات على صفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك" نموذجا لورقة الاقتراع التي سيتم اعتمادها في الانتخابات الرئاسية، وتتضمن ترتيب المترشحين وأسمائهم وصورهم.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في ندوة صحفية نظمتها الهيئة بالعاصمة للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، أن مجلس الهيئة انعقد اليوم السبت بعد استنفاد آجال سحب الترشحات واطلع على استيفاء ملفات الترشحات لجميع الشروط وعلى أحكام المحكمة الادارية الصادرة أمس الجمعة، قبل الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة.
وأضاف بفون أن مجلس الهيئة أصدر قرارا بفصل واحد يضم قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية سيتم نشره بالرائد الرسمي ويطبق انطلاقا من اليوم.
كما أوضح رئيس هيئة الانتخابات أن الحملة الانتخابية بالخارج انطلقت اليوم السبت، في حين تنطلق يوم الاثنين 2 سبتمبر بالداخل على أن تنتهي يوم 13 من نفس الشهر.
وبخصوص المترشحين سليم الرياحي ونبيل القروي الوارد إسماهما بالقائمة النهائية للمترشحين والمنشور في حقهما قضايا عدلية، أشار بفون إلى عدم صدور أحكام قضائية بخصوصهما تبطل حقهما في الترشح، وهما يتمتعان بالحق في خوض غمار الانتخابات الرئاسية.
وفي ما يلي أسماء المترشحين المقبولين نهائيا بالترتيب الصادر عن هيية الانتخابات :
/ منجي الرحوي / محمد عبّو / عبير موسي / نبيل القروي / محمد لطفي المرايحي / المهدي جمعة / حمادي الجبالي / حمة همامي / محمد المنصف المرزوقي / عبد الكريم زبيدي / محسن مرزوق / محمد الصغير نوري / محمد الهاشمي حامدي / عبد الفتاح مورو / عمر منصور / يوسف الشاهد / قيس سعيّد / الياس الفخفاخ / سليم الرياحي / سلمى اللومي / سعيد العايدي / أحمد الصافي سعيد / الناجي جلول / حاتم بولبيار / عبيد بريكي / سيف الدين مخلوف أيمن
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: هيئة الانتخابات تعلن عن القائمة النهائية للمترشحين وتنشر نموذجا لورقة الاقتراع