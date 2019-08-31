المنتخب الاولمبي/ استعدادا لمواجهة الكاميرون : حصة تدريبية ثانية وانضمام اليفرني للمجموعة

Samedi 31 Août 2019



وات

- دارت مساء امس الجمعة بالملعب الأولمبي بالمنزه الحصة التدريبية الثانية للمنتخب التونسي الأولمبي لكرة القدم بمشاركة 14 لاعبا بعد انضمام غيث اليفرني للمجموعة.ويستعد المنتخب الوطني التونسي لمواجهة نظيره الكاميروني يوم الجمعة 6 سبتمبر بياوندي بداية من الساعة 15 و30د في اطار ذهاب الدور الثالث الاخير من تصفيات بطولة امم افريقيا لكرة القدم (تحت 23 عاما) المقررة نهائياتها بمصر من 8 الى 22 نوفمبر القادم والمؤهلة الى اولمبياد اليابان 2020.ويخوض الفريق الوطني مباراة الاياب في ملعب رادس يوم 10 سبتمبر انطلاقا من س 19 .وسيلتحق لاعبو الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت بصفوف الفريق الوطني على أن يتواصل توافد اللاعبين الناشطين بالبطولات الأوروبية تباعا بعد اتمام التزاماتهم مع نواديهم .وقد خصص الاطار الفني يوم امس الحصة التدريبية التي دامت حوالي 90 دقيقة لتطوير الجاهزية البدنية للاعبين من جهة ولتجربة بعض التصورات التكتيكية لتحسين التمركز الدفاعي والهجومي للاعبين والعمل على سرعة افتكاك الكرة من جهة اخرى.وفي برنامج اليوم السبت حصة تدريبية مسائية انطلاقا من الساعة الخامسة بالملعب الأولمبي بالمنزه .وكان تربص المنتخب انطلق اول امس الخميس بقيادة المدرب الوطني فريد بن بلقاسم بمشاركة 13 لاعبا وهم أيمن دحمان ونسيم هنيد ورائد فادع وحسام دقدوق وهاني عمامو وحبيب الوسلاتي وآدم الطاوس ووجدي الساحلي وسليم الجندوبي وبهاء الدين السلامي وعلاء الدريدي ومحمد علي بن حمودة واسكندر العبيدي.ويذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان عين طاقم تحكيم كونغولي لإدارة المباراة بقيادة الحكم فيتيال شارال كوكولو.