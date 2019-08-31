المنتخب الاولمبي/ استعدادا لمواجهة الكاميرون : حصة تدريبية ثانية وانضمام اليفرني للمجموعة

Samedi 31 Août 2019
وات - دارت مساء امس الجمعة بالملعب الأولمبي بالمنزه الحصة التدريبية الثانية للمنتخب التونسي الأولمبي لكرة القدم بمشاركة 14 لاعبا بعد انضمام غيث اليفرني للمجموعة.
ويستعد المنتخب الوطني التونسي لمواجهة نظيره الكاميروني يوم الجمعة 6 سبتمبر بياوندي بداية من الساعة 15 و30د في اطار ذهاب الدور الثالث الاخير من تصفيات بطولة امم افريقيا لكرة القدم (تحت 23 عاما) المقررة نهائياتها بمصر من 8 الى 22 نوفمبر القادم والمؤهلة الى اولمبياد اليابان 2020.
ويخوض الفريق الوطني مباراة الاياب في ملعب رادس يوم 10 سبتمبر انطلاقا من س 19 .
وسيلتحق لاعبو الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت بصفوف الفريق الوطني على أن يتواصل توافد اللاعبين الناشطين بالبطولات الأوروبية تباعا بعد اتمام التزاماتهم مع نواديهم .
وقد خصص الاطار الفني يوم امس الحصة التدريبية التي دامت حوالي 90 دقيقة لتطوير الجاهزية البدنية للاعبين من جهة ولتجربة بعض التصورات التكتيكية لتحسين التمركز الدفاعي والهجومي للاعبين والعمل على سرعة افتكاك الكرة من جهة اخرى.
وفي برنامج اليوم السبت حصة تدريبية مسائية انطلاقا من الساعة الخامسة بالملعب الأولمبي بالمنزه .
وكان تربص المنتخب انطلق اول امس الخميس بقيادة المدرب الوطني فريد بن بلقاسم بمشاركة 13 لاعبا وهم أيمن دحمان ونسيم هنيد ورائد فادع وحسام دقدوق وهاني عمامو وحبيب الوسلاتي وآدم الطاوس ووجدي الساحلي وسليم الجندوبي وبهاء الدين السلامي وعلاء الدريدي ومحمد علي بن حمودة واسكندر العبيدي.
ويذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان عين طاقم تحكيم كونغولي لإدارة المباراة بقيادة الحكم فيتيال شارال كوكولو.
ويستعد المنتخب الوطني التونسي لمواجهة نظيره الكاميروني يوم الجمعة 6 سبتمبر بياوندي بداية من الساعة 15 و30د في اطار ذهاب الدور الثالث الاخير من تصفيات بطولة امم افريقيا لكرة القدم (تحت 23 عاما) المقررة نهائياتها بمصر من 8 الى 22 نوفمبر القادم والمؤهلة الى اولمبياد اليابان 2020.
ويخوض الفريق الوطني مباراة الاياب في ملعب رادس يوم 10 سبتمبر انطلاقا من س 19 .
وسيلتحق لاعبو الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت بصفوف الفريق الوطني على أن يتواصل توافد اللاعبين الناشطين بالبطولات الأوروبية تباعا بعد اتمام التزاماتهم مع نواديهم .
وقد خصص الاطار الفني يوم امس الحصة التدريبية التي دامت حوالي 90 دقيقة لتطوير الجاهزية البدنية للاعبين من جهة ولتجربة بعض التصورات التكتيكية لتحسين التمركز الدفاعي والهجومي للاعبين والعمل على سرعة افتكاك الكرة من جهة اخرى.
وفي برنامج اليوم السبت حصة تدريبية مسائية انطلاقا من الساعة الخامسة بالملعب الأولمبي بالمنزه .
وكان تربص المنتخب انطلق اول امس الخميس بقيادة المدرب الوطني فريد بن بلقاسم بمشاركة 13 لاعبا وهم أيمن دحمان ونسيم هنيد ورائد فادع وحسام دقدوق وهاني عمامو وحبيب الوسلاتي وآدم الطاوس ووجدي الساحلي وسليم الجندوبي وبهاء الدين السلامي وعلاء الدريدي ومحمد علي بن حمودة واسكندر العبيدي.
ويذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان عين طاقم تحكيم كونغولي لإدارة المباراة بقيادة الحكم فيتيال شارال كوكولو.
En continu
- 01:02 كل عام وأنتم بخير
- Hier 21:53 وزير العدل يزور الوحدة السجنية ''صواف 2''
- Hier 20:18 عام هجري جديد ،،، ماذا يحمل للأمّة…؟؟
- Hier 19:47 رئيس الجمهورية يستقبا الجهيناوي
- Hier 18:06 مورو الخطير والنهضة الأخطر منه..
- Hier 16:44 مورو و اعلام بودورو
- Hier 12:34 نظرية elmoro & toro على قناة التاسعة !!
- Hier 12:17 زوجة نبيل القروي تتظلّم لدى الطبوبي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:22
|18:52
|15:59
|12:27
|05:49
|04:18
|
28°
|25°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|25°-23
|29°-24
|31°-24
|29°-23
|29°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 90 377) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 83 489) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 83 214) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 72 728) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 61 340) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 57 629) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 742) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 051) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 701) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 50 248) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 48 891) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 875) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 717) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 332) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 991) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 41 349) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 492) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 40 471) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 761) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 545) بعد بثّ مقطع مفبرك لعبد الفتاح مور
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: الشاهد يبدء حملته الانتخابية من ليون