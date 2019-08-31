الانتخابات الرئاسية 2019.. انطلاق عملية اعتماد ممثّلي المترشّحين لدى الهيئات الفرعية للانتخابات

Samedi 31 Août 2019



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- اعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم السبت عن انطلاق عمليّة اعتماد ممثّلي المترشّحين للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019 مشيرة الى انه يمكن للمترشّحين المقبولين نهائيّا إيداع مطالب اعتماد ممثّليهم لدى الهيئات الفرعية للانتخابات خلال الفترة الممتدّة من 1 إلى غاية 11 سبتمبر 2019 وياتي ذلك وفقا لقرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 أكتوبر 2014 والمتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأحزاب مثلما تمّ تنقيحه بمقتضى القرار عدد 3 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل 2017 وكذلك قرار الهيئة عدد 5 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.واضافت الهيئة انها تضع على ذمّة طالبي الاعتماد كافة الوثائق المستوجبة تجدر الاشارة الى أن الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في الداخل ستنطلق يوم 2 سبتمبر لتتواصل الي غاية 13 سبتمبر ، وسيكون يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر 2019.يذكر ان الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية انهت امس الجمعة، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكما (11) باتا ونهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية قررت امس الجمعة إلغاء 4 قرارات رفض ترشح كانت قد أعلنت عنها هيئة الانتخابات، وأذنت لها بالتصحيح.وتهم هذه القرارات الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر.كما أصدرت المحكمة وفق بلاغ لوحدة حدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية، حكمين (2) بالرفض شكلا، وخمسة أحكام (5) بالرفض أصلا.ويكون بذلك عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية 26 مترشحا وفق ما أفاد به أنيس الجربوعي عضو هيئة لانتخابات