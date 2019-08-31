مجلس نواب الشعب 2019/2014 التأسيس والبناء والإثراء نشرية توثق ل5 دورات نيابية بعد دستور 2014

Samedi 31 Août 2019



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- أصدر مجلس نواب الشعب وثيقة خاصة بالمدة النيابية الأولى للبرلمان بعنوان "مجلس نواب الشعب 2019/2014 التأسيس والبناء والإثراء" لخصت حصيلة أعمال البرلمان لمدة خمس دورات نيابية بعد الانتخابات التشريعية أكتوبر 2019 والتي تم على إثرها تركيز أول برلمان بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011 والمصادقة على دستور 27 جانفي 2014.وأوردت الوثيقة التي صدرت في شهر جويلية 2019 أن البرلمان صادق على 327 مشروع قانون إلى حدود تاريخ 19 جويلية 2019 ، حيث تمت المصادقة على 30 مشروع يهم دعم الاستثمار وتنمية الجهات الداخلية و159 مشروع قانون تهم تمويل المشاريع ودعم عمل المؤسسات الاقتصادية و12 مشروع قانون يهم قطاع الصحة، فضلا عن المصادقة على 10 مشاريع قوانين تهم التعليم والتكوين والمصادقة على 7 مشاريع قوانين تهم المجال الثقافي .أما في ما يخص القوانين المتعلقة بتعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، تمت المصادقة على 18 قانونا تهم الحقوق والحريات و3 قوانين تهم الطفولة وقانونين اثنين يهمان حقوق المرأة .وبالنسبة لقوانين الحوكمة الرشيدة ومكافحة الإرهاب تمت المصادقة على قانونين يهمان مكافحة الإرهاب وأربعة قوانين تهم مكافحة الفساد و11 قانونا تهم الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة.وقد تضمنت هذه الوثيقة الواردة في 65 صفحة حوصلة لأعمال مجلس نواب الشعب وأهم محطاته الفارقة على غرار التذكير بالجلسة العامة للمدة النيابية الأولى التي عقدت يومي 2 و4 ديسمبر2014 وتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان ومساعديه .وقد عقد البرلمان يوم 31 ديسمبر 2014 جلسة عامة ممتازة لأداء رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي اليمين الدستورية (يذكر ان الباجي قايد السبسي توفي يوم 25 جويلية 2019 وتولى رئيس البرلمان القيام بأعمال رئاسة الجمهورية حسب الدستور) .كما أوردت فعاليات منح الثقة لأول حكومة بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية 2014 ، حيث عقدت الجلسة العامة يوم 4 فيفري 2015 ، وتولى حينها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد عرض برنامج الحكومة وأولوياتها وتقديم الفريق الحكومي المقترح.وتطرقت كذلك الى الجلسة العامة الممتازة التي عقدها البرلمان يوم 16 فيفري 2016 لتكريم الرباعي الراعي للحوار الوطني بمناسبة نيله جائزة نوبل للسلام .وتعرضت وثيقة "مجلس نواب الشعب 2019/2014 التأسيس والبناء والإثراء" إلى علاقات الشراكة واتفاقيات التعاون البرلماني التي أبرمها مجلس نواب الشعب مع برلمانات إيطاليا وفرنسا، وتم تنفيذ عدد من برامج التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف مع منظمات أجنبية وبرامج تكوينية بما مكن من الاطلاع على التجارب المقارنة والارتقاء بالامكانيات المتاحة، حسب الوثيقة.