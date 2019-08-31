مونديال الصين 2019 - ''المنتخب التونسي سيلعب من اجل حجز بطاقه التاهل الى دورة الالعاب الاولمبية 2020'' / ماريو بالما /

Samedi 31 Août 2019



وات

- اجرى المنتخب التونسي لكرة السلة امس الجمعة اخر حصة تدريبية بقيادة مدربه البرتغالي ماريو بالما استعدادا لخوض مباراته الاولى ضمن مونديال الصين امام منتخب اسبانيا اليوم السبت بمدينة غوانغزهز (المجموعة 3) انطلاقا من س 13 و30د بتوقيت تونس .وقد رفض المدرب البرتغالي في اعقاب الحصة التدريبية الخوض في حظوظ المنتخب التونسي في الدور الاول للمونديال قائلا في تصريح لمبعوثة (وات) الى الصين " قدمنا الى الصين للمنافسة في المونديال هدفنا الوحيد ضمان التاهل الى الالعاب الاولمبية 2020.لذلك علينا الحصول على المركز الاول على مستوى المنتخبات الافريقية وقد اعددنا العدة لتحقيق غايتنا " . واوضح " لقد وضعتنا القرعة في مجموعة ثالثة صعبة تتكون الى جانب اسبانيا من بورتوريكو وايران. حتما الفريق الاسباني من بين الاقوى والافضل في العالم كما ان ايران وبورتوريكو منتخبات قوية وصلبة. المهم هو المحافظة على التركيز واللعب على مستوانا الحقيقي للظهور بمردود مشرف ". واضاف " عناصر الفريق تتمتع بروح قتالية عالية ومستوى فنيا وبدنيا جيدا . قمنا بتحضيرات مميزة خاصة خلال فترة الاعداد الاخيرة في اليابان . ساعدنا وجودنا هناك على مزيد التاقلم مع فارق التوقيت والتعود على الظروف المناخية واللوجستيكية" .وابدى اللاعب مكرم بن رمضان واقعية كبيرة بخصوص المباراة الافتتاحية امام اسبانيا مشيرا الى ان " الفريق الاوروبي يضم في صفوفه عددا من افضل اللاعبين الذين ينشطون في اوروبا والرابطة الامريكية للمحترفين . واعون تماما بصعوبة المهمة امام اسبانيا لذلك سنلعب بكل ندية حتى لا يكون فارق النقاط كبيرا عند نهاية اللقاء . هذا مهم ايضا لمعنويات الفريق بالنسبة لقادم المباريات " .وافاد مراد المبروك في تصريح لمبعوثة (وات) الى الصين بالقول " قمنا بتحضيرات جيدة.وواجهنا منتخبات قوية.ربحنا البعض وخسرنا اخرى لكننا بالتاكيد طورنا مستوانا العام ودعمنا لحمة العناصر الوطنية ".وقال لاعب النجم الرادسي " تحضيراتنا في اوروبا ثم في الصين والمباريات التي خضناها امام منافسين من الحجم الكبير على غرار المانيا ثم منتخب اليابان في مناسبتين ساعدتنا على الوقوف على اخطائنا ونقائصنا وبالتالي مزيد العمل على تجاوزها بالعمل والتدريبات ".وبين صالح الماجري لاعب دالاس مافريكس الامريكي في تصريح لمبعوثة (وات) الى الصين " انه باستثناء اسبانيا تبقى حظوظ تونس متساوية مع بورتوريكو وايران . في كرة السلة وفي الرياضة بصورة عامة يبقى كل شيء وارد اذا توفرت العزيمة وكان الفريق جاهزا بنسبة مائة بالمائة يوم المباراة. في كل الاحوال انا سعيد بمواجهة المنتخب الاسباني وبلقاء عدد من زملائي سابقا في فريق ريال مدريد " . وختم الماجري كلامه واثقا " نحن هنا في الصين ليس من اجل السياحة . سنلعب بكل ثقة وجدية من اجل حجز مكان في الدور الثاني للبطولة.. ونحن قادرون على ذلك بالتاكيد ".