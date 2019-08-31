دربي الساحل بشعار التدارك للنجم الساحلي والتاكيد للاتحاد المنستيري

Samedi 31 Août 2019
وات - يستضيف ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة يوم الاحد دربي الساحل بين النجم الساحلي وضيفه الاتحاد المنستيري لحساب الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مواجهة يدخلها الفريقان بشعار متباين "بين التدارك والتاكيد".
وسيعمل النجم الساحلي الذي سيخوض مقابلته الاولى في بطولة هذا الموسم بعد تاجيل مباراته الافتتاحية امام هلال الشابة بسبب التزاماته الافريقية على تدارك عثرته يوم الخميس الماضي امام شباب الاردن 1-2 في اطار ذهاب الدور السادس عشر لكاس محمد السادس للاندية العربية التي يحمل لقبها ومحو الصورة الباهتة التي ظهر بها لتحقيق انطلاقة موفقة في سباق البطولة وتاكيد طموحاته العريضة في المراهنة بكل جدية على اللقب.
وسيكون المدرب فوزي البنزرتي الذي اصبح تحت ضغط الانصار بعد خسارة لقب كاس تونس امام النادي الصفاقسي وتكبد هزيمتين امام حافيا كوناكري في رابطة ابطال افريقيا وشباب الاردن في سباق البطولة العربية من مجموع اربع مباريات مدعوا الى الاستقرار على تشكيل ثابت بعدما تعددت التغييرات خلال اللقاءات السابقة ما اثر على الاداء العام وجعل الفريق يفتقد التجانس المطلوب.
وسيجد فريق جوهرة الساحل نفسه مجددا محروما من خدمات ياسين الشيخاوي بداعي الاصابة بينما تبقى مشاركة الثنائي وجدي كشريدة وايهاب المساكني بين الشك واليقين ورهينة استعادة كامل جاهزيتهما البدنية.
وفي الجهة المقابلة، يتطلع الاتحاد المنستيري الى تاكيد انطلاقته الموفقة بعد فوزه في الجولة الاولى على النادي الصفاقسي 2-1 ما جعل منسوب الثقة والتفاؤل لدى اللاعبين والاحباء يرتفع من اجل مسيرة استثنائية تنسي الفريق مصاعب الموسم الماضي.
وسيحاول ابناء المدرب لسعد جردة استغلال الضغط النفسي الكبير الذي سيكون مسلطا على لاعبي النجم الساحلي لمباغتتهم وانتزاع على الاقل نقطة التعادل للبقاء في ديناميكية النتائج الايجابية ومواصلة المشوار بمعنويات مرتفعة.
وكان الفريقان تبادلا الانتصار خلال الموسم بحصة كبيرة من الاهدف اذ فاز النجم الساحلي ذهابا بالملعب الاولمبي بسوسة 5-3 قبل ان يرد الاتحاد المنستيري الدين ايابا على ملعب مصطفى بن جنات 3-1 ما ينبئ بمواجهة مفتوحة ومباراة هجومية.
وسيعمل النجم الساحلي الذي سيخوض مقابلته الاولى في بطولة هذا الموسم بعد تاجيل مباراته الافتتاحية امام هلال الشابة بسبب التزاماته الافريقية على تدارك عثرته يوم الخميس الماضي امام شباب الاردن 1-2 في اطار ذهاب الدور السادس عشر لكاس محمد السادس للاندية العربية التي يحمل لقبها ومحو الصورة الباهتة التي ظهر بها لتحقيق انطلاقة موفقة في سباق البطولة وتاكيد طموحاته العريضة في المراهنة بكل جدية على اللقب.
وسيكون المدرب فوزي البنزرتي الذي اصبح تحت ضغط الانصار بعد خسارة لقب كاس تونس امام النادي الصفاقسي وتكبد هزيمتين امام حافيا كوناكري في رابطة ابطال افريقيا وشباب الاردن في سباق البطولة العربية من مجموع اربع مباريات مدعوا الى الاستقرار على تشكيل ثابت بعدما تعددت التغييرات خلال اللقاءات السابقة ما اثر على الاداء العام وجعل الفريق يفتقد التجانس المطلوب.
وسيجد فريق جوهرة الساحل نفسه مجددا محروما من خدمات ياسين الشيخاوي بداعي الاصابة بينما تبقى مشاركة الثنائي وجدي كشريدة وايهاب المساكني بين الشك واليقين ورهينة استعادة كامل جاهزيتهما البدنية.
وفي الجهة المقابلة، يتطلع الاتحاد المنستيري الى تاكيد انطلاقته الموفقة بعد فوزه في الجولة الاولى على النادي الصفاقسي 2-1 ما جعل منسوب الثقة والتفاؤل لدى اللاعبين والاحباء يرتفع من اجل مسيرة استثنائية تنسي الفريق مصاعب الموسم الماضي.
وسيحاول ابناء المدرب لسعد جردة استغلال الضغط النفسي الكبير الذي سيكون مسلطا على لاعبي النجم الساحلي لمباغتتهم وانتزاع على الاقل نقطة التعادل للبقاء في ديناميكية النتائج الايجابية ومواصلة المشوار بمعنويات مرتفعة.
وكان الفريقان تبادلا الانتصار خلال الموسم بحصة كبيرة من الاهدف اذ فاز النجم الساحلي ذهابا بالملعب الاولمبي بسوسة 5-3 قبل ان يرد الاتحاد المنستيري الدين ايابا على ملعب مصطفى بن جنات 3-1 ما ينبئ بمواجهة مفتوحة ومباراة هجومية.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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