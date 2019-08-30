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المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى منع قطع 200 هكتار من غابات الصنوبر في عين دراهم

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
وات - دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى "الإلغاء الفوري" للترخيص المسند لأحد المواطنين لقطع 200 هكتار من غابات الصنوبر في عين دراهم .
وأدان المنتدى في بلاغ أصدره، الجمعة، عملية إسناد ترخيص مطالبا بإجراء تحقيق في ذلك.
وأوضح أنه تم منح هذا الترخيص دون استشارة فنيي الغابات المعنيين ودون اتباع التسلسل الهرمي الإداري.
مشيرا إلى " مشكلة فساد وتجاوز قانوني" مبينا أن هذه الأرض جزء من ملك دولة غابي ومن الناحية القانونية يمنع قطع اشجار غابية واستغلال المساحة المذكورة كما يمنع تغيير صبغة الأرض واستغلالها.


  
  
     
  
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