المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى منع قطع 200 هكتار من غابات الصنوبر في عين دراهم

Vendredi 30 Août 2019
وات - دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى "الإلغاء الفوري" للترخيص المسند لأحد المواطنين لقطع 200 هكتار من غابات الصنوبر في عين دراهم .
وأدان المنتدى في بلاغ أصدره، الجمعة، عملية إسناد ترخيص مطالبا بإجراء تحقيق في ذلك.
وأوضح أنه تم منح هذا الترخيص دون استشارة فنيي الغابات المعنيين ودون اتباع التسلسل الهرمي الإداري.
مشيرا إلى " مشكلة فساد وتجاوز قانوني" مبينا أن هذه الأرض جزء من ملك دولة غابي ومن الناحية القانونية يمنع قطع اشجار غابية واستغلال المساحة المذكورة كما يمنع تغيير صبغة الأرض واستغلالها.
وأدان المنتدى في بلاغ أصدره، الجمعة، عملية إسناد ترخيص مطالبا بإجراء تحقيق في ذلك.
وأوضح أنه تم منح هذا الترخيص دون استشارة فنيي الغابات المعنيين ودون اتباع التسلسل الهرمي الإداري.
مشيرا إلى " مشكلة فساد وتجاوز قانوني" مبينا أن هذه الأرض جزء من ملك دولة غابي ومن الناحية القانونية يمنع قطع اشجار غابية واستغلال المساحة المذكورة كما يمنع تغيير صبغة الأرض واستغلالها.
En continu
- 16:44 مورو و اعلام بودورو
- Hier 23:07 السليمي و الصدّيق و التميمي يدعمون الشاهد
- Hier 21:56 اختاروا رئيسا جديرا بالاحترام
دخول الخريف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:24
|18:53
|16:00
|12:27
|05:48
|04:17
|
25°
|24°
|% 78
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|24°-24
|30°-24
|28°-23
|31°-24
|28°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 90 348) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 83 110) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 72 363) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 62 780) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 60 803) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 57 203) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 733) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 046) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 407) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 871) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 691) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 46 569) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 703) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 325) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 693) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 44 070) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 41 338) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 392) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 753) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 38 750) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: اتحاد الشغل يتبرا من الانحياز لمرشحين للرئاسة