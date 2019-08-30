بعد ايقاف مترشّح للرئاسة، محمد الناصر يحذّر من الألسن الخبيثة التي تشكّك في أجهزة الدولة ويوجّه رسالة للمتنافسين والنّاخبين

Vendredi 30 Août 2019



باب نات

- توجّه الجمعة 30 أوت، القائم بمهام رئيس الجمهورية، محمد الناصر بمناسبة انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية بداية من يوم الاثنين 2 سبتمبر بكلمة إلى الشعب التونسي.وأشار رئيس الجمهورية في مستهل كلمته إلى ايقاف المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي وما صاحب عملية ايقافه من تشويش وفق تعبيره.وصرّح بأن ماحدث خلف ردود فعل متفاوتة وتساؤلات على المستويين الاقليمي والوطني وأيضا اشاعات وأقاويل تشكّك في مصداقية الانتخابات ومصداقية أجهزة الدولة.وقال في نفس السياق " التشكيك في مصداقية الانتخابات هو تشكيك في مصداقية اجهزة الدولة وفعلا ذهبت بعض الألسن الخبيثة إلى التشكيك في أجهزة الدولة وفي الأمن وحتي في القضاء وهذا ما دفعني إلى التوجه بهذه الكلمة".وشدّد على أن الحفاظ على مصداقية الدولة يتطلب وقفة صارمة لمجابهة المحاولات للمس من مصداقية الدولة وقدرتها على تجاوز الظروف التي تعيشها تونس.ووجّه رئيس الجمهورية رسائل للمسؤولين في الدولة وللمترشّحين االمتنافسين وللهيئات المستقلة والمنظمات الوطنية والناخبين ووسائل الاعلام.ودعا الناصر المسؤولين في الدولة إلى التزام الحياد وعدم الزج بمؤسسات الدولة في المناكفات السياسية والحسابات الانتخابية.ووجّه رئيس الجمهورية دعوة لوسائل الاعلام بالتزام الحياد والموضوعية كما طالب الهيئات المستقلة والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للقيام بدورهم في مراقبة الانتخابات.أما في علاقة بالمتنافسين فقد دعاهم رئيس الجمهورية إلى القيام بما يجب حتى تكون الحملة بعيدة عن العنف وأن تتم في مستوى حضاري.وحثّ محمد الناصر المواطنين على الاقبال على المشاركة بكثافة في الانتخابات مؤكّدا أن الانتخابات فرصة لتجسيد ارادة الشعب مؤكّدا على الانتخاب حق وواجب.