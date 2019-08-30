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ديوان الإفتاء .. غدا السبت مفتتح شهر محرّم وبداية السنة الهجريّة الجديدة

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
وات - أعلن مفتي الجمهورية التونسيّة اليوم الجمعة في بيان صادر عن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسيّة أنّ غدا السبت هو مفتتح شهر محرّم وبداية السنة الهجريّة الجديدة 1441.


  
  
     
  
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