ديوان الإفتاء .. غدا السبت مفتتح شهر محرّم وبداية السنة الهجريّة الجديدة

Vendredi 30 Août 2019
وات - أعلن مفتي الجمهورية التونسيّة اليوم الجمعة في بيان صادر عن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسيّة أنّ غدا السبت هو مفتتح شهر محرّم وبداية السنة الهجريّة الجديدة 1441.
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Par:bismarck75 (Germany )
Sur:العياري يهاجم مورو: مكانك أعتزل السياسة و نعمل خشم أحمر و طرطور و نغني في الطهورات !