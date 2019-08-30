تامين رحلتي جنوة يومي 1 و3 سبتمبر على متن السفينة ''تانيت'' يوم 4 سبتمبر 2019 (الشركة التونسية للملاحة)

Vendredi 30 Août 2019



وات

- أفادت الشركة التونسية للملاحة أن رحلتي سفينة "قرطاج" باتجاه ميناء جنوة الايطالي المبرمجة ليومي 1 و3 سبتمبر 2019 سيقع تأمينها على متن السفينة "تانيت" يوم 4 سبتمبر 2019 على الساعة الثامنة ليلا.وأشارت الشركة أنه تمّ الإعلام بهذا التغيير منذ يوم 27 أوت 2019 عبر وكالات الأسفار والبريد الإلكتروني والإرساليات الجوالة القصيرة.ودعت الشركة المسافرين الحضور إلى ميناء حلق الوادي وذلك بداية من الساعة الثانية من بعد الظهر للقيام باجراءات التسجيل والعبور.