Radio Babnet Tunisie On Air: Wael Kafouri - Irham Adabi  

تامين رحلتي جنوة يومي 1 و3 سبتمبر على متن السفينة ''تانيت'' يوم 4 سبتمبر 2019 (الشركة التونسية للملاحة)

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
وات - أفادت الشركة التونسية للملاحة أن رحلتي سفينة "قرطاج" باتجاه ميناء جنوة الايطالي المبرمجة ليومي 1 و3 سبتمبر 2019 سيقع تأمينها على متن السفينة "تانيت" يوم 4 سبتمبر 2019 على الساعة الثامنة ليلا.

وأشارت الشركة أنه تمّ الإعلام بهذا التغيير منذ يوم 27 أوت 2019 عبر وكالات الأسفار والبريد الإلكتروني والإرساليات الجوالة القصيرة.
ودعت الشركة المسافرين الحضور إلى ميناء حلق الوادي وذلك بداية من الساعة الثانية من بعد الظهر للقيام باجراءات التسجيل والعبور.



  
  
     
  
cadre-12304dc851ee42917fcacafdd72e6c39-2019-08-30 19:53:46






0 de 0 commentaires pour l'article 188218



Présidentielles 2019
En continu

دخول الخريف

الجمعة 30 أوت 2019 | 29 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:53 16:00 12:27 05:48 04:17
26°
 26° % 74 :الرطــوبة
تونــس 25°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-2530°-2428°-2430°-2428°-23
  • Avoirs en devises
    17434,2

  • (30 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17163 DT        1$ =2,86450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 août)   147,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567195080|188218 492|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires