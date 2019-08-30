راشد الغنوشي: تونس مازالت محتاجة إلى التوافق وبعيدة من أن تحكم بحزب واحد ولو ديمقراطيا

Vendredi 30 Août 2019
وات - قال رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، "إن تونس مازالت محتاجة إلى التوافق وبعيدة من أن تحكم بحزب واحد ولو ديمقراطيا".
وأضاف الغنوشي، خلال ندوة عقدت بقصر المؤتمرات بالعاصمة لتقديم برنامج الحركة الانتخابي، قوله " ولئن غلب على سياسة التوافق أنها بين يدي شخصين، إلا أنها كانت السبيل لإنقاذ البلاد وصنع الاستثناء التونسي وتجنيب البلاد منزلقات كثيرة كانت قد شهدتها عدة بلدان أخرى".
ودعا كل المترشحين الى الاستحقاقات النيابية القادمة أن يتبنوا الفكر الوفاقي والعمل على تطويره بما تقتضيه المرحلة، خاصة وأن الدستور التونسي قد حسم جميع الصراعات الإيديولوجية الجانبية وأصبح التحدي المشترك اليوم لا يتعلق بقضايا الهوية وإنما بقضايا المعيش اليومي للمواطن التونسي، وفق تعبيره.
وبين راشد الغنوشي أن ترشحه (على رأس قائمة تونس 1) للبرلمان هي رسالة مفادها "الثقة في هذه المؤسسة والدعم لمكانتها باعتبارها مركز السلطة والحكم وقاطرة أساسية لنهضة الاقتصاد وتحسين مقومات العيش الكريم للمواطن والتقليص من التفاوت بين الجهات".
وأضاف الغنوشي، خلال ندوة عقدت بقصر المؤتمرات بالعاصمة لتقديم برنامج الحركة الانتخابي، قوله " ولئن غلب على سياسة التوافق أنها بين يدي شخصين، إلا أنها كانت السبيل لإنقاذ البلاد وصنع الاستثناء التونسي وتجنيب البلاد منزلقات كثيرة كانت قد شهدتها عدة بلدان أخرى".
ودعا كل المترشحين الى الاستحقاقات النيابية القادمة أن يتبنوا الفكر الوفاقي والعمل على تطويره بما تقتضيه المرحلة، خاصة وأن الدستور التونسي قد حسم جميع الصراعات الإيديولوجية الجانبية وأصبح التحدي المشترك اليوم لا يتعلق بقضايا الهوية وإنما بقضايا المعيش اليومي للمواطن التونسي، وفق تعبيره.
وبين راشد الغنوشي أن ترشحه (على رأس قائمة تونس 1) للبرلمان هي رسالة مفادها "الثقة في هذه المؤسسة والدعم لمكانتها باعتبارها مركز السلطة والحكم وقاطرة أساسية لنهضة الاقتصاد وتحسين مقومات العيش الكريم للمواطن والتقليص من التفاوت بين الجهات".
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Par:Potentialside (Tunisia )
Sur:أوردوغان، تميم، الجزيرة.. واعلام العار