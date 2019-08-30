انطلاق بيع اشتراكات التنقل على قطارات الاحواز الجتوبية بداية من غرة سبتمبر 2019

Vendredi 30 Août 2019
وات - تنطلق عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية لموسم 2019-2020 الخاصة بقطارات الاحواز الجنوبية لتونس، يوم الاحد غرة سبتمبر 2019 بكافة نقاط البيع بمحطات الضاحية الجنوبية.
واوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ لها الجمعة، انه يتم تسليم هذه الاشتراكات في الابان وتكون صالحة بداية من تاريخ استلامها.
واضافت ان هذه الاشتراكات ذات تسعيرة تفاصلية وتحافظ على نفس اسعار السنة الفارطة.
كما يمكن للمشتركين دفع ثمنها مرة واحدة او على اقساط.
مع العلم ان سن المشترك يجب ان لا يتجاوز 23 سنة بالنسبة للتلاميذ و33 سنة بالنسبة للطلبة.
اما بمراكز التكوين المهني فهناك المستوى الاول (23سنة) والثاني (30 سنة) والثالث (33 سنة).
واوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ لها الجمعة، انه يتم تسليم هذه الاشتراكات في الابان وتكون صالحة بداية من تاريخ استلامها.
واضافت ان هذه الاشتراكات ذات تسعيرة تفاصلية وتحافظ على نفس اسعار السنة الفارطة.
كما يمكن للمشتركين دفع ثمنها مرة واحدة او على اقساط.
مع العلم ان سن المشترك يجب ان لا يتجاوز 23 سنة بالنسبة للتلاميذ و33 سنة بالنسبة للطلبة.
اما بمراكز التكوين المهني فهناك المستوى الاول (23سنة) والثاني (30 سنة) والثالث (33 سنة).
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Par:Sly (Tunisia )
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