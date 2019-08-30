تحوير جزئي في حركة المرور بالمروج بداية من يوم الاثنين المقبل

Vendredi 30 Août 2019



وات

- اعلنت شركة النقل بتونس ان حركة المرور بالمروج (ولاية بن عروس) ستشهد خلال الفترة الليلية تحويرا جزئيا بداية من يوم الاثنين 02 سبتمبر 2019 الى غاية يوم الخميس 12 سبتمبر 2019 حيث سيتم غلق مفترق السكة الحديدية على مستوى تقاطع شارعي البيئة والشهداء (مفترق ميامي).وستكون حركة مرور السيارات (من الساعة الثامنة مساءا الى الساعة الخامسة صباحا) عبر شارع الشهداء ومنه الى الطريق الجهوية رقم 36 (عبر محول سوق الجملة).وأرجعت الشركة هذا التحوير في حركة المرور الى الاشغال المزمع القيام بها بمفترق السكة الحديدية والرامية الى تحسين البنية التحتية، وفق بلاغ اصدرته الشركة، الجمعة.