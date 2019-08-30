نابل: حجز 50 طنا من البطاطا بمخزن عشوائي بمنزل بوزلفة

Vendredi 30 Août 2019



وات

- تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل بالتعاون مع وحدات الحرس الوطني بقرمبالية خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة من الكشف عن مخزن تبريد عشوائي بمنزل بوزلفة وحجز 50 طنا من البطاطا، وفق ما ذكره متفقد الشؤون الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بنابل عمر الوحيشي ل(وات).وأوضح الوحيشي انه تم حجز كمية البطاطا في إطار متابعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية الحساسة والتصدي للاحتكار والمضاربة، واضاف انه تم توجيهها إلى سوق الجملة ببئر القصعة وسوق الجملة بتازركة لإعادة توزيعها بمسالك التوزيع المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.