المنستير: القبول النهائي لخمسين قائمة للانتخابات التشريعية 2019 بدائرة المنستير

Vendredi 30 Août 2019



وات

- علّقت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بمقرها اليوم 50 قائمة مقبولة نهائيا للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بدائرة المنستير منها 20 حزبية و12 ائتلافية و18 مستقلة وفق ما كره لــ(وات) بسام حلاوة منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير.وشرعت صباح اليوم الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير في تسليم قرار قبول نهائي لمطلب الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2019 لممثلي القائمات المقبولة حسب بسام حلاوة موضحا أنّ الهيئة اتصلت برؤساء مختلف القائمات المقبولة نهائيا للحضور لتسلم تلك القرارات باعتبار أنّهم مدعون للقيام بجملة من الإجراءات من بينها فتح حساب جار لحملتهم الانتخابية وتعيين الوكيل المالي ولا يمكنهم القيام بذلك دون حصولهم على قرار قبول مطلب الترشح نهائيا علاوة على أنّه لابّد لهم من مدّ الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بتلك الوثائق قبل 14 سبتمبر 2019 تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 التي تتواصل إلى غاية 4 أكتوبر 2019.ويبلغ عدد الناخبين في دائرة المنستير 324 ألف ناخب وناخبة .