الجامعة التونسية لكرة القدم تعبر عن تضامنها ومواساتها لعائلات الضحايا ولنظيرتها المغربية بعد انهيار مدرجات ملعب ''تيزيت'' بسبب سيول الاودية

Vendredi 30 Août 2019
وات - اعربت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تضامنها ومواساتها وتعازيها لعائلات الضحايا وللجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمشرفين على قطاع الرياضة بالمغرب والى كافة أبناء الشعب المغربي الشقيق بعد اصابة وهلاك العديد من الأشخاص في ملعب "تزيرت" بالمغرب بفعل سيول الأودية والأمطار .
ونقلت وسائل اعلام ومواقع الكترونية ان مدرجات ملعب "تزيرت" الواقع بنواحي "إغرم-تارودانت"، انهارت امس بفعل سيول الأودية، مُخلِّفةً وراءها خسائر مادية وحتى بشرية وذلك على هامش نهائي بطولة محلية بين "اتحاد تزيرت" و"تمجوط إداولميت".
ونقلت وسائل اعلام ومواقع الكترونية ان مدرجات ملعب "تزيرت" الواقع بنواحي "إغرم-تارودانت"، انهارت امس بفعل سيول الأودية، مُخلِّفةً وراءها خسائر مادية وحتى بشرية وذلك على هامش نهائي بطولة محلية بين "اتحاد تزيرت" و"تمجوط إداولميت".
En continu
- Hier 23:07 السليمي و الصدّيق و التميمي يدعمون الشاهد
- Hier 21:56 اختاروا رئيسا جديرا بالاحترام
- Hier 11:39 كاذبون، و رب الكعبة...
- Hier 10:56 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 10:28 2 سبتمبر 2019 استئناف العمل بالتوقيت الشتوي
دخول الخريف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:24
|18:53
|16:00
|12:27
|05:48
|04:17
|
26°
|32°
|% 74
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|32°-25
|30°-25
|28°-23
|30°-24
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 90 242) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 82 483) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 71 797) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 56 130) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 702) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 219) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 54 026) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 973) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 837) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 45 675) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 308) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 151) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 44 041) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 853) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 318) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 195) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 723) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 379) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
( 38 359) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 37 293) في قضية العثور على رب أسرة مذبوحا
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: المرزوقي: مستعد للعفو عن بن علي اذا وافق على 3 شروط