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الجامعة التونسية لكرة القدم تعبر عن تضامنها ومواساتها لعائلات الضحايا ولنظيرتها المغربية بعد انهيار مدرجات ملعب ''تيزيت'' بسبب سيول الاودية

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
وات - اعربت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تضامنها ومواساتها وتعازيها لعائلات الضحايا وللجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمشرفين على قطاع الرياضة بالمغرب والى كافة أبناء الشعب المغربي الشقيق بعد اصابة وهلاك العديد من الأشخاص في ملعب "تزيرت" بالمغرب بفعل سيول الأودية والأمطار .

ونقلت وسائل اعلام ومواقع الكترونية ان مدرجات ملعب "تزيرت" الواقع بنواحي "إغرم-تارودانت"، انهارت امس بفعل سيول الأودية، مُخلِّفةً وراءها خسائر مادية وحتى بشرية وذلك على هامش نهائي بطولة محلية بين "اتحاد تزيرت" و"تمجوط إداولميت".


  
  
     
  
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