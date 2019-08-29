المنسق الجهوي لنداء تونس بمنوبة: الشاهد مرشح قواعدنا للانتخابات الرئاسية وقائمة النداء للتشريعية لا تمثلنا

Jeudi 29 Août 2019



وات

- صرح المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بمنوبة مصطفى بن سعيد مساء اليوم الخميس لـ(وات) ان "التنسيقية الجهوية بمنوبة اجمعت على اختيار رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد كمرشح أفضل لقواعدها للانتخابات الرئيسية".واضاف قوله "بعد اجتماعات تشاورية مع ممثلي التنسيقيات المحلية البالغ عددها ثمانية، تم الاجماع على ان الشاهد اولى باصوات ابناء منوبة من غيره لانه الابن الشرعي لنداء تونس وقد تراس الحكومة طول ثلاث سنوات ونال من الخبرة ما يؤهله للاصلاح وجني ثمار جهده ومن غير المجدي اختيار مرشح اخر دون تجربة ولا خبرة سياسية".واعتبر ان النداء "يغرق في الفوضى" وأن اغلب تصرفات القياديين فيه غير مسؤولة والتنسيقية الجهوية تدرس حاليا قرار حاسما سيتوضح قريبا وقد يصل تقديم الاستقالة الرسمية وهو نفس الموقف الذي ستفصح عنه عدد من التنسيقيات الجهوية الاخرى حسب تصريحه .واشار بن سعيد الى اتخاذ قرار جهوي ازاء القائمة المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة عن الحركة بمنوبة وذلك بعدم مساندتها في الحملة لانها لا تمثل ابناء الجهة والبحث عن قائمة بديلة عنها سيقع دعم حملتها الانتخابية والتصويت لفائدتها.ولفت إلى ان رئيس قائمة النداء والمترشحة الثانية تم فرضهما دون استشارة التنسيقية الجهوية التي رفضتهما لعدم انتمائهما للجهة ولتمسكها بعدم اعادة تجربة الانتخابات التشريعية 2014 الفاشلة حسب تعبيره.