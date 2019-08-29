القيروان: انطلاق الدراسات الخاصة بمشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز في نوفمبر 2019

Jeudi 29 Août 2019



وات

- أكد مدير عام وحدة التصرف حسب الاهداف بوزارة الصحة، مصطفى بن عبد الجليل، أنه من المنتظر أن تنطلق أشغال بناء المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز بالقيروان موفى السداسي الأول من سنة 2021 على ان يكون جاهزا في جويلية 2024 .وأضاف خلال ندوة صحفية انتظمت، اليوم الخميس، بالقيروان وخصصت لتقديم أهم المشاريع الصحية بالجهة، أن هذا المشروع الذي يعد ثمرة تعاون تونسي سعودي ممول في إطار هبة من المملكة العربية السعودية بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن الدراسات الخاصة بمشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز ستنطلق في نوفمبر 2019 وتستغرق 12 شهرا.وأوضح، أنالمشروع في مرحلة اختيار مكتب للدراسات، مبينا ان المستشفى يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ15 هكتارا وتبلغ طاقة استيعابه 500 سرير قابل التوسعة إلى حدود 770 سرير، سيتم تزويده بأحدث المعدات الطبية والتقنية.وتطرق ذات المصدر، إلى مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينة حفوز والذي تبلغ كلفته 52.3 مليون دينار، لافتا الى أنه سيتم تمويله بـ43.5 مليون دينار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية و8.8 مليون دينار من ميزانية الدولة.ولاحظ أن انطلاق الدراسات ستكون بداية من 2020 ولمدة 12 شهر، على ان تنطلق الأشغال فعليا منتصف سنة 2021 .هذا ويمتد المستشفى على مساحة 5 هكتارات وتبلغ طاقة استيعابه 105 سرير ويضم 3 قاعات عمليات.من جهة أخرى، أفاد انه سيتم تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان بقيمة 2 مليون دينار وتهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بوحدة الاغالبة بقيمة 600 الف دينار، مبرزا أن هذين المشروعين يندرجان ضمن خط تمويلي يتعلق بتأهيل 17 قسما استعجاليا و4 أقسام استشفائية ومستشفيين جهويين وذلك في 15 ولاية بكلفة جملية تبلغ 52 مليون دينار.ويشار إلى أن المجتمع المدني بالقيروان نظم منذ اكثر من عام عديد التحركات الاحتجاجية وكونوا تنسيق