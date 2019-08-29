صدور الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2019-2020

Jeudi 29 Août 2019



بداية من 08 أفريل 2019،-لطفي الرازقي، القاضي من الرتبة الأولى، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،(تنفيذ حكم)-أحلام مخلوف، القاضي من الرتبة الأولى، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،(تنفيذ حكم)بداية من 16 سبتمبر 2019،-إيناس الزريبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس2، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية،-روان بنرقية، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية،-زينة الثامري، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة العقارية بتونس،-حنان المرسني، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-ألفة الجبري، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-ثريا العياري، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-جمال بن أحمد الهمامي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-حسام بن عكاز، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-نادر المقدميني، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-رباب الشنيتي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-رياض العياري، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-فتحية العويسي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-غسان الطويل، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،-صلاح الدين بن عمر ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-سهيل الكرايدي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-نورة بن عياد ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-عماد العمري ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-رفيقة الغزيل ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-أيمن الزيادي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-علاء الدين الوافي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-حليمة بن بلقاسم، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،-نوال الجلاصي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-أميرة الشلواطي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-هزار العمدوني ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-رتيبة بن عبد الله، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-نائلة بالعوايد ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-شوقي الفندولي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-منعم الوسلاتي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،-مني العمراني ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-ياسين شويخة، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،-علي منور، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع الكاف)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-فيصل الخضراوي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القصرين)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-صلاح الجماعي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سوسة )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-عبد الستار الصغير، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سوسة )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة ،-محمد الغول ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سوسة )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-وليد القاضي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سوسة )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-أحلام الكشرودي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع سوسة)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،-فخر الدين بشري، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،-الناصر الهلايلي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-محمد السيد الغابي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-روضة الحامدي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-خالد بن حمودة ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع المهدية )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-ياسين الهاني، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،-سندة الخراط، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،-محمود الشريف، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-أحمد بوعزيز، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-شيراز الحاجي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قابس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة (فرع صفاقس)،(مصلحة عمل)-نوفل الجلالي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قابس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-محمد علي بن سعد، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قابس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-سناء جبراني ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قفصة)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-إيمان القاسمي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قفصة)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-رجاء الصماري، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سيدي بوزيد)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-عبد الله بنسعيد، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،-وائل العمدوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-محمد زيتونة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-أميرة المديمغ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،-أميرة بن بوستة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،-كوثر بنت حبيب عاشور، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة،-هاجر بوبكر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،-غالية بالكحلة، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بتونس،-نبيل بن هذيلي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2،-نجوى البجاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة،-أسماء السماري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،-إيناس عرعار، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،-الطاهر بوزاخر، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قاضي محكمة الناحية تونس 2 الزهور،-هويدة المقدولي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية تونس،-وهيبة الهمامي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية تونس،-جيهان المرعوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية تونس،-خديجة العامري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي ناحية تونس،-عبير المكي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي ناحية تونس،-فوزية الكلاعي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي ناحية تونس،-إقبال شامخ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-ليلى الدوس، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-بديع بن مرزوق، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس،-جيهان بن عبد السلام، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،-عربية بوسالمي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،-السيدة الكار، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،-إيمان المليطي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،-وفاء بن مراد، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،-أسامة السالمي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة،-سنية البلبولي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بأريانة،-وفاء العجمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،-أميرة العرعوري، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،-رحمة الفرشيشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،-عفاف الطبجي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي ناحية أريانة،-جهان الدريدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،-نسرين الجبالي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،-نادية النفزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،-نورة العرقوبي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي ناحية طبربة،-أحمد الطيباوي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتوزر، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل،-منيرة عرعوري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،-كوثر الخليفي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،-نعيمة الحمراني، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي ناحية نابل،-ألفة بوذريوة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية نابل،-بولبابة المشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان،-صفا الجلاصي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بزغوان،-رفيقة بنحسين، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بزغوان،-أيمن قنومة، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية،-الحبيب اليحياوي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،-شيراز شعبان، قاضي ناحية قرمبالية، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،-نجاح الحمدي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي ناحية قرمبالية،-نعيم الشرقي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-بشير العرفاوي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-رمزي نصر الله، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-سنية خوالدية، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،-عاطف الهقاري، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،-مريم النفزي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،-عبد الستار حرزي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباجة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-يسرى مرابط، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-محمد أمين الوافي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بباجة، (مصلحة عمل)،-محمد أمين العبيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بباجة، (مصلحة عمل)-يسري الهوامي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، (مصلحة عمل)-أحلام الهمامي، قاضي ناحية القصرين، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،-نور الدين الجوادي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،-خير الدين الزكراوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالكاف، (مصلحة عمل)-أيمن الحزامي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، (مصلحة عمل)-بلقاسم رمضاني، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسليانة، (مصلحة عمل)-محمد أنس زميت، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية سليانة، (مصلحة عمل)-هزار بن بوبكر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة ، قاضي ناحية مكثر،-أميرة البوغالمي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضي ناحية قعفور، (مصلحة عمل)-منيرة الماكني، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،-محمد الحبيب عقيلي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-علي برابح، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-حمزة الخليفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-شوقي بوعزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-ربيع دلهومي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،-بلال شهلاوي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية القصرين،-أشرف يوسفي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية فريانة،-الشاذلي محمدي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية فوسانة،-حاتم رمضاني، قاضي ناحية قعفور، قاضي ناحية حفوز،-آسيا المبروك، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،-روضة بوقرة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة،-هالة الغزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، (مصلحة عمل)-رؤوف عبد اللاوي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسوسة،-لبنى سعيدي، قاضي ناحية القيروان، قاضي ناحية سوسة،-إيناس بن الحاج سلامة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-ماهر ابن العابد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،-آمنة عبد الناظر، القاضي بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 2، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،-راوية الشبلي، قاضي ناحية القيروان، قاضي محكمة الناحية بسوسة 2،-آمال العلوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي ناحية مساكن،-نزار الغريبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-عبد السطار بن عمار، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،-عامر الحمدوني، قاضي ناحية دوز الفوار، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان،-آمال شامخي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-توفيق الزنوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،-هدى السعيدي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية القيروان،-فائزة الحزي، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية القيروان،-المهدي قياس، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي ناحية الوسلاتية، (مصلحة عمل)-رفيق بوخامة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-ويسام نصر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،-سالم حاجي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،-طارق هنون، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي ناحية المنستير،-عاطف دريهمي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي ناحية جمال،-محمد بن محمد الطرابلسي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-نجيب المازري، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-مهدي ابن قاسم، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-رمزي بحرية، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،-فاطمة كريم، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،-زينب كمون، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، (مصلحة عمل)-آمال الرمادي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضي ناحية المهدية،-سفيان الحطاب، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضي ناحية الشابة،-خالد بن خضر، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس،-هشام بن خالد، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-صباح بورقعة، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي ناحية صفاقس،-يوسف التنفوس، قاضي ناحية صفاقس، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بقابس، (مصلحة عمل)-كريم البحري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-خولة اللواتي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، (مصلحة عمل)-مآب العبيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، (مصلحة عمل)-أمينة شامخي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة2، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، (مصلحة عمل)-نجله قداش، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)-عبد المعز ابن صالح، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)-رؤى بوزائدة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)-إيمان الشوري، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)-سليم المصمودي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي محكمة الناحية بصفاقس 2،-أحمد براهم، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-سمير غرس الله، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-أمير الغطاسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-يسرى الصافي، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)-آسيا التواتي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقابس،-بسمة الغالي، قاضي ناحية الحامة، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بقابس،-هاجر قصارة، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بقابس، (مصلحة عمل)-عبد الكريم صميده، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي ناحية الحامة،-حنان ابن عوانة، القاضي المكلف بخطة قاضي منفرد بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،-البشير شرف الدين، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قبلي)، قاضي ناحية دوز الفوار،-صابر عليه، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-رشاء البكاري، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بقفصة، (مصلحة عمل)-نزار اسكندر، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتوزر، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،-اكرام طريلة ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة ،قاضيا مكلفا بخطة قاضي منفرد بالمحكمة الابتدائية بتوزر،-يونس الشابي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،-محمد الزواي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، (مصلحة عمل)-سيرين زروق، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، (مصلحة عمل)-حياة الرابحي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي ناحية سيدي بوزيد،-أميرة الوسلاتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي ناحية جلمة، (مصلحة عمل)-مبروكة زريبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين ،قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،-عامر العكاري ،القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين ،قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،-محمود كردي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،-مريم بالعربي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،-سمية الحكيري، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،-فاروق قرمازي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،-مراد العثموني، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،-أيمن الشابي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا بالمحكمة المذكورة (فرع القصرين) (مصلحة عمل)،-لطفي البغدادي، قاضي ناحية حفوز، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)،-مروى سالمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،-أميرة الكوكي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،-درة بوغارقة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،-خولة بن رحومة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،-مريم الرزقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،-أميرة بن صالح، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،-شذى حسين، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،-أنيس مبارك، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،-وفاء بوزيد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،-مروان جامعي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،-آمال الشاهر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،-جهان حمدانة، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،-صفاء مخلوفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،-محمد العياضي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،-لندة المعلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،-عز الدين بنسليمان، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،-إيمان بن عبد الله، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،-نهلة بوعافية، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،-مروى عزيزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،-سناء ربيع، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،-محمد الصالح العياري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،-أنس ميموني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،-حنان عمر، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، (بطلب منها)،-زكاة الجازي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،-رحمة القاسمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،-بثينة الماجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،-سنية العريضي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،-سوار العمراني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،-لندة المعلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،-نور الهدى بن إبراهيم، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،-سناء بنرحومة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،-نورصاف العطوشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،-سميحة الماجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،-سلسبيل النعيري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،-إلهام السعيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،-زبير العوني، قاضي ناحية سليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،-قيس الخماسي، قاضي ناحية مكثر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،-نور الدين زايدي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،-منال السخيري بن حليمة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،-نجوى البوغانمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،-سامية العوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،-هيفاء الصريدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،-بشيرة بن عمر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،-أسماء المثلوثي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،-نعيمة بن لطيف، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،-جوهر القابسي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،-مكرم عزيزي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة المذكورة،-أحمد البهلول، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،-ريم حسن، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،-سعاد عكرمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،-عبد الحفيظ السلطاني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،-زينب الجندوبي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،-مروى المسعدي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،-صبرين اللواتي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،-وليد لقطي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،-غفران الورفلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،-قيس العياري، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع باجة)،-سوار بن عبد الله، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،-أحمد بولعراس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،-سندس الجمالي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،-هشام الشواشي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،-حنان العباسي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،-سفيان بنبدر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،-ريم الجطلاوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،-أنور الشريف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،-وليد اليحياوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،-زياد الهدياوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،-نجوى الرياحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،-فخر الدين السعدي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،-آمنة غانمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،-مريم الجلولي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،-عبد العزيز الفراتي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،-محمد أنور جرودي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،-أماني بنصالح، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،-سناء كرومة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،-أنيسة الصكلي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)،-حميدة المالكي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،-الساسي بن الحاج حسن، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،-ألفة هذلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،-أميرة سليماني، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع باجة)،-أمل شطورو، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،-حياة غلاب، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،-روعة عمامي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،-عمر السلامي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،-بشرى البشيني، قاضيا قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،-سلوى عوايسي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،-أمل الوسلاتي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،-هندة اللطيفي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،-عمر معرف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،-نضال لبيض، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،-ثامر المحرصي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،-نسرين السليطي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،-نزار الشول، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،-الناصر صلاح الدين بن تاج، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،-مروى القرقني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،-سندس بنت ابراهيم وناس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،-مريم بوجناح، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،-حمدي بن سالم، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،-عيسى قاسمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،-عبير الكسراوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،-أيمن العجيمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،-نجيبة المساكني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،-أحلام بنت علي بودبوس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،-مريم الدخيلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،-سمر السافي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،-سماح خليفي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع قابس)،-رمزي شرشر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،-زليخة هيشري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،-الأسعد الحر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،-فاتن بن مزكر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،-صلاح الدين عطوي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)،-فاتن عروس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،-ميسون الشيحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،-عصام الكفاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،-رامي الدلالي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،-هيثم المسعودي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع قبلي)،-أشرف بن سعيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،-سليم بن علي زعيبي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،-هشام العرفاوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،-نبيل الأشيهب، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،