صدور الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2019-2020

Jeudi 29 Août 2019
صدرت اليوم الخميس الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2019-2020.
وقد شملت هذه الحركة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء بموقع "فايسبوك"، الرتب الأولى والثانية والثالثة في صنف القضاء العدلي.
وفي ما يلي قائمات الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2019-2020
الرتبة الاولى
بداية من 08 أفريل 2019،
-لطفي الرازقي، القاضي من الرتبة الأولى، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،(تنفيذ حكم)
-أحلام مخلوف، القاضي من الرتبة الأولى، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،(تنفيذ حكم)
بداية من 16 سبتمبر 2019،
-إيناس الزريبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس2، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية،
-روان بنرقية، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية،
-زينة الثامري، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة العقارية بتونس،
-حنان المرسني، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-ألفة الجبري، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-ثريا العياري، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-جمال بن أحمد الهمامي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-حسام بن عكاز، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-نادر المقدميني، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-رباب الشنيتي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-رياض العياري، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-فتحية العويسي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-غسان الطويل، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-صلاح الدين بن عمر ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-سهيل الكرايدي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-نورة بن عياد ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-عماد العمري ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-رفيقة الغزيل ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-أيمن الزيادي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-علاء الدين الوافي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-حليمة بن بلقاسم، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-نوال الجلاصي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-أميرة الشلواطي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-هزار العمدوني ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-رتيبة بن عبد الله، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-نائلة بالعوايد ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-شوقي الفندولي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-منعم الوسلاتي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-مني العمراني ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-ياسين شويخة، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-علي منور، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع الكاف)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-فيصل الخضراوي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القصرين)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-صلاح الجماعي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سوسة )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-عبد الستار الصغير، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سوسة )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة ،
-محمد الغول ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سوسة )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-وليد القاضي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سوسة )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-أحلام الكشرودي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع سوسة)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-فخر الدين بشري، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-الناصر الهلايلي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-محمد السيد الغابي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-روضة الحامدي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-خالد بن حمودة ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع المهدية )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-ياسين الهاني، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-سندة الخراط، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-محمود الشريف، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-أحمد بوعزيز، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-شيراز الحاجي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قابس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة (فرع صفاقس)،(مصلحة عمل)
-نوفل الجلالي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قابس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-محمد علي بن سعد، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قابس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-سناء جبراني ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قفصة)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-إيمان القاسمي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قفصة)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-رجاء الصماري، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سيدي بوزيد)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-عبد الله بنسعيد، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-وائل العمدوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-محمد زيتونة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-أميرة المديمغ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
-أميرة بن بوستة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
-كوثر بنت حبيب عاشور، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة،
-هاجر بوبكر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-غالية بالكحلة، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-نبيل بن هذيلي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2،
-نجوى البجاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة،
-أسماء السماري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
-إيناس عرعار، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-الطاهر بوزاخر، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قاضي محكمة الناحية تونس 2 الزهور،
-هويدة المقدولي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية تونس،
-وهيبة الهمامي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية تونس،
-جيهان المرعوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية تونس،
-خديجة العامري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي ناحية تونس،
-عبير المكي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي ناحية تونس،
-فوزية الكلاعي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي ناحية تونس،
-إقبال شامخ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-ليلى الدوس، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-بديع بن مرزوق، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس،
-جيهان بن عبد السلام، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
-عربية بوسالمي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
-السيدة الكار، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-إيمان المليطي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-وفاء بن مراد، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-أسامة السالمي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة،
-سنية البلبولي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
-وفاء العجمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
-أميرة العرعوري، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-رحمة الفرشيشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-عفاف الطبجي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي ناحية أريانة،
-جهان الدريدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
-نسرين الجبالي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-نادية النفزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
-نورة العرقوبي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي ناحية طبربة،
-أحمد الطيباوي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتوزر، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل،
-منيرة عرعوري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-كوثر الخليفي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-نعيمة الحمراني، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي ناحية نابل،
-ألفة بوذريوة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية نابل،
-بولبابة المشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان،
-صفا الجلاصي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بزغوان،
-رفيقة بنحسين، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بزغوان،
-أيمن قنومة، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية،
-الحبيب اليحياوي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
-شيراز شعبان، قاضي ناحية قرمبالية، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
-نجاح الحمدي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي ناحية قرمبالية،
-نعيم الشرقي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-بشير العرفاوي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-رمزي نصر الله، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-سنية خوالدية، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-عاطف الهقاري، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
-مريم النفزي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-عبد الستار حرزي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباجة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-يسرى مرابط، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-محمد أمين الوافي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بباجة، (مصلحة عمل)،
-محمد أمين العبيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بباجة، (مصلحة عمل)
-يسري الهوامي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، (مصلحة عمل)
-أحلام الهمامي، قاضي ناحية القصرين، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،
-نور الدين الجوادي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-خير الدين الزكراوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالكاف، (مصلحة عمل)
-أيمن الحزامي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، (مصلحة عمل)
-بلقاسم رمضاني، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسليانة، (مصلحة عمل)
-محمد أنس زميت، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية سليانة، (مصلحة عمل)
-هزار بن بوبكر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة ، قاضي ناحية مكثر،
-أميرة البوغالمي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضي ناحية قعفور، (مصلحة عمل)
-منيرة الماكني، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-محمد الحبيب عقيلي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-علي برابح، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-حمزة الخليفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-شوقي بوعزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-ربيع دلهومي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-بلال شهلاوي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية القصرين،
-أشرف يوسفي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية فريانة،
-الشاذلي محمدي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية فوسانة،
-حاتم رمضاني، قاضي ناحية قعفور، قاضي ناحية حفوز،
-آسيا المبروك، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
-روضة بوقرة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة،
-هالة الغزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، (مصلحة عمل)
-رؤوف عبد اللاوي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
-لبنى سعيدي، قاضي ناحية القيروان، قاضي ناحية سوسة،
-إيناس بن الحاج سلامة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-ماهر ابن العابد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
-آمنة عبد الناظر، القاضي بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 2، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-راوية الشبلي، قاضي ناحية القيروان، قاضي محكمة الناحية بسوسة 2،
-آمال العلوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي ناحية مساكن،
-نزار الغريبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-عبد السطار بن عمار، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-عامر الحمدوني، قاضي ناحية دوز الفوار، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان،
-آمال شامخي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-توفيق الزنوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-هدى السعيدي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية القيروان،
-فائزة الحزي، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية القيروان،
-المهدي قياس، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي ناحية الوسلاتية، (مصلحة عمل)
-رفيق بوخامة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-ويسام نصر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-سالم حاجي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
-طارق هنون، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي ناحية المنستير،
-عاطف دريهمي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي ناحية جمال،
-محمد بن محمد الطرابلسي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-نجيب المازري، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-مهدي ابن قاسم، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-رمزي بحرية، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،
-فاطمة كريم، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،
-زينب كمون، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، (مصلحة عمل)
-آمال الرمادي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضي ناحية المهدية،
-سفيان الحطاب، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضي ناحية الشابة،
-خالد بن خضر، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس،
-هشام بن خالد، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-صباح بورقعة، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي ناحية صفاقس،
-يوسف التنفوس، قاضي ناحية صفاقس، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بقابس، (مصلحة عمل)
-كريم البحري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-خولة اللواتي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، (مصلحة عمل)
-مآب العبيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، (مصلحة عمل)
-أمينة شامخي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة2، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، (مصلحة عمل)
-نجله قداش، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)
-عبد المعز ابن صالح، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)
-رؤى بوزائدة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)
-إيمان الشوري، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)
-سليم المصمودي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي محكمة الناحية بصفاقس 2،
-أحمد براهم، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-سمير غرس الله، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-أمير الغطاسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-يسرى الصافي، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)
-آسيا التواتي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقابس،
-بسمة الغالي، قاضي ناحية الحامة، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بقابس،
-هاجر قصارة، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بقابس، (مصلحة عمل)
-عبد الكريم صميده، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي ناحية الحامة،
-حنان ابن عوانة، القاضي المكلف بخطة قاضي منفرد بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
-البشير شرف الدين، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قبلي)، قاضي ناحية دوز الفوار،
-صابر عليه، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-رشاء البكاري، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بقفصة، (مصلحة عمل)
-نزار اسكندر، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتوزر، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-اكرام طريلة ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة ،قاضيا مكلفا بخطة قاضي منفرد بالمحكمة الابتدائية بتوزر،
-يونس الشابي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-محمد الزواي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، (مصلحة عمل)
-سيرين زروق، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، (مصلحة عمل)
-حياة الرابحي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي ناحية سيدي بوزيد،
-أميرة الوسلاتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي ناحية جلمة، (مصلحة عمل)
-مبروكة زريبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين ،قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
-عامر العكاري ،القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين ،قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-محمود كردي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-مريم بالعربي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،
-سمية الحكيري، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،
-فاروق قرمازي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،
-مراد العثموني، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،
-أيمن الشابي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا بالمحكمة المذكورة (فرع القصرين) (مصلحة عمل)،
-لطفي البغدادي، قاضي ناحية حفوز، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)،
-مروى سالمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-أميرة الكوكي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-درة بوغارقة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-خولة بن رحومة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-مريم الرزقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-أميرة بن صالح، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-شذى حسين، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-أنيس مبارك، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-وفاء بوزيد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،
-مروان جامعي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،
-آمال الشاهر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،
-جهان حمدانة، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
-صفاء مخلوفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
-محمد العياضي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
-لندة المعلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
-عز الدين بنسليمان، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
-إيمان بن عبد الله، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
-نهلة بوعافية، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
-مروى عزيزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
-سناء ربيع، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
-محمد الصالح العياري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
-أنس ميموني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،
-حنان عمر، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، (بطلب منها)،
-زكاة الجازي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،
-رحمة القاسمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
-بثينة الماجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
-سنية العريضي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
-سوار العمراني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
-لندة المعلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
-نور الهدى بن إبراهيم، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
-سناء بنرحومة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
-نورصاف العطوشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
-سميحة الماجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،
-سلسبيل النعيري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،
-إلهام السعيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،
-زبير العوني، قاضي ناحية سليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،
-قيس الخماسي، قاضي ناحية مكثر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،
-نور الدين زايدي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-منال السخيري بن حليمة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
-نجوى البوغانمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
-سامية العوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
-هيفاء الصريدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
-بشيرة بن عمر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،
-أسماء المثلوثي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،
-نعيمة بن لطيف، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
-جوهر القابسي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،
-مكرم عزيزي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة المذكورة،
سمي الملحقون القضائيون المحرزون على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بالمراكز التالية بداية من 16 سبتمبر 2019:
-أحمد البهلول، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
-ريم حسن، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،
-سعاد عكرمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،
-عبد الحفيظ السلطاني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
-زينب الجندوبي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،
-مروى المسعدي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
-صبرين اللواتي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
-وليد لقطي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،
-غفران الورفلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،
-قيس العياري، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع باجة)،
-سوار بن عبد الله، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،
-أحمد بولعراس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،
-سندس الجمالي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
-هشام الشواشي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
-حنان العباسي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
-سفيان بنبدر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،
-ريم الجطلاوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
-أنور الشريف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
-وليد اليحياوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،
-زياد الهدياوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،
-نجوى الرياحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،
-فخر الدين السعدي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،
-آمنة غانمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،
-مريم الجلولي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،
-عبد العزيز الفراتي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
-محمد أنور جرودي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،
-أماني بنصالح، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،
-سناء كرومة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
-أنيسة الصكلي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)،
-حميدة المالكي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،
-الساسي بن الحاج حسن، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-ألفة هذلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،
-أميرة سليماني، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع باجة)،
-أمل شطورو، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،
-حياة غلاب، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،
-روعة عمامي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،
-عمر السلامي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-بشرى البشيني، قاضيا قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،
-سلوى عوايسي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-أمل الوسلاتي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-هندة اللطيفي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،
-عمر معرف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-نضال لبيض، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،
-ثامر المحرصي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،
-نسرين السليطي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-نزار الشول، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
-الناصر صلاح الدين بن تاج، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
-مروى القرقني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-سندس بنت ابراهيم وناس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،
-مريم بوجناح، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-حمدي بن سالم، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-عيسى قاسمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-عبير الكسراوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-أيمن العجيمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-نجيبة المساكني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
-أحلام بنت علي بودبوس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
-مريم الدخيلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،
-سمر السافي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-سماح خليفي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع قابس)،
-رمزي شرشر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-زليخة هيشري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-الأسعد الحر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
-فاتن بن مزكر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-صلاح الدين عطوي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)،
-فاتن عروس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
-ميسون الشيحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-عصام الكفاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
-رامي الدلالي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
-هيثم المسعودي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع قبلي)،
-أشرف بن سعيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-سليم بن علي زعيبي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،
-هشام العرفاوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،
-نبيل الأشيهب، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،
وقد شملت هذه الحركة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء بموقع "فايسبوك"، الرتب الأولى والثانية والثالثة في صنف القضاء العدلي.
وفي ما يلي قائمات الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2019-2020
الرتبة الاولى
بداية من 08 أفريل 2019،
-لطفي الرازقي، القاضي من الرتبة الأولى، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،(تنفيذ حكم)
-أحلام مخلوف، القاضي من الرتبة الأولى، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،(تنفيذ حكم)
بداية من 16 سبتمبر 2019،
-إيناس الزريبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس2، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية،
-روان بنرقية، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية،
-زينة الثامري، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة العقارية بتونس،
-حنان المرسني، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-ألفة الجبري، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-ثريا العياري، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-جمال بن أحمد الهمامي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-حسام بن عكاز، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-نادر المقدميني، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-رباب الشنيتي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-رياض العياري، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-فتحية العويسي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-غسان الطويل، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-صلاح الدين بن عمر ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-سهيل الكرايدي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-نورة بن عياد ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-عماد العمري ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-رفيقة الغزيل ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-أيمن الزيادي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-علاء الدين الوافي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-حليمة بن بلقاسم، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-نوال الجلاصي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-أميرة الشلواطي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-هزار العمدوني ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-رتيبة بن عبد الله، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-نائلة بالعوايد ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-شوقي الفندولي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-منعم الوسلاتي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-مني العمراني ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-ياسين شويخة، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-علي منور، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع الكاف)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-فيصل الخضراوي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القصرين)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-صلاح الجماعي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سوسة )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-عبد الستار الصغير، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سوسة )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة ،
-محمد الغول ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سوسة )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-وليد القاضي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سوسة )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-أحلام الكشرودي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع سوسة)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-فخر الدين بشري، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-الناصر الهلايلي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-محمد السيد الغابي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-روضة الحامدي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-خالد بن حمودة ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع المهدية )، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-ياسين الهاني، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-سندة الخراط، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
-محمود الشريف، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-أحمد بوعزيز، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-شيراز الحاجي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قابس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة (فرع صفاقس)،(مصلحة عمل)
-نوفل الجلالي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قابس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-محمد علي بن سعد، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قابس)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-سناء جبراني ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قفصة)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-إيمان القاسمي ، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قفصة)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-رجاء الصماري، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سيدي بوزيد)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-عبد الله بنسعيد، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
-وائل العمدوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-محمد زيتونة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-أميرة المديمغ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
-أميرة بن بوستة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
-كوثر بنت حبيب عاشور، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة،
-هاجر بوبكر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-غالية بالكحلة، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-نبيل بن هذيلي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2،
-نجوى البجاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة،
-أسماء السماري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
-إيناس عرعار، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-الطاهر بوزاخر، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قاضي محكمة الناحية تونس 2 الزهور،
-هويدة المقدولي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية تونس،
-وهيبة الهمامي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية تونس،
-جيهان المرعوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية تونس،
-خديجة العامري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي ناحية تونس،
-عبير المكي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي ناحية تونس،
-فوزية الكلاعي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي ناحية تونس،
-إقبال شامخ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-ليلى الدوس، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-بديع بن مرزوق، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس،
-جيهان بن عبد السلام، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
-عربية بوسالمي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
-السيدة الكار، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-إيمان المليطي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-وفاء بن مراد، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-أسامة السالمي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة،
-سنية البلبولي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
-وفاء العجمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
-أميرة العرعوري، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-رحمة الفرشيشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-عفاف الطبجي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي ناحية أريانة،
-جهان الدريدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
-نسرين الجبالي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-نادية النفزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
-نورة العرقوبي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي ناحية طبربة،
-أحمد الطيباوي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتوزر، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل،
-منيرة عرعوري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-كوثر الخليفي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-نعيمة الحمراني، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي ناحية نابل،
-ألفة بوذريوة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية نابل،
-بولبابة المشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان،
-صفا الجلاصي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بزغوان،
-رفيقة بنحسين، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بزغوان،
-أيمن قنومة، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية،
-الحبيب اليحياوي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
-شيراز شعبان، قاضي ناحية قرمبالية، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
-نجاح الحمدي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي ناحية قرمبالية،
-نعيم الشرقي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-بشير العرفاوي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-رمزي نصر الله، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-سنية خوالدية، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-عاطف الهقاري، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
-مريم النفزي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-عبد الستار حرزي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباجة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-يسرى مرابط، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-محمد أمين الوافي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بباجة، (مصلحة عمل)،
-محمد أمين العبيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بباجة، (مصلحة عمل)
-يسري الهوامي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، (مصلحة عمل)
-أحلام الهمامي، قاضي ناحية القصرين، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،
-نور الدين الجوادي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-خير الدين الزكراوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالكاف، (مصلحة عمل)
-أيمن الحزامي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، (مصلحة عمل)
-بلقاسم رمضاني، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسليانة، (مصلحة عمل)
-محمد أنس زميت، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية سليانة، (مصلحة عمل)
-هزار بن بوبكر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة ، قاضي ناحية مكثر،
-أميرة البوغالمي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضي ناحية قعفور، (مصلحة عمل)
-منيرة الماكني، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-محمد الحبيب عقيلي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-علي برابح، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-حمزة الخليفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-شوقي بوعزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-ربيع دلهومي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-بلال شهلاوي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية القصرين،
-أشرف يوسفي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية فريانة،
-الشاذلي محمدي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية فوسانة،
-حاتم رمضاني، قاضي ناحية قعفور، قاضي ناحية حفوز،
-آسيا المبروك، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
-روضة بوقرة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة،
-هالة الغزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، (مصلحة عمل)
-رؤوف عبد اللاوي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
-لبنى سعيدي، قاضي ناحية القيروان، قاضي ناحية سوسة،
-إيناس بن الحاج سلامة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-ماهر ابن العابد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
-آمنة عبد الناظر، القاضي بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 2، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-راوية الشبلي، قاضي ناحية القيروان، قاضي محكمة الناحية بسوسة 2،
-آمال العلوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي ناحية مساكن،
-نزار الغريبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-عبد السطار بن عمار، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-عامر الحمدوني، قاضي ناحية دوز الفوار، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان،
-آمال شامخي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-توفيق الزنوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-هدى السعيدي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية القيروان،
-فائزة الحزي، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية القيروان،
-المهدي قياس، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي ناحية الوسلاتية، (مصلحة عمل)
-رفيق بوخامة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-ويسام نصر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
-سالم حاجي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
-طارق هنون، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي ناحية المنستير،
-عاطف دريهمي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي ناحية جمال،
-محمد بن محمد الطرابلسي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-نجيب المازري، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-مهدي ابن قاسم، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-رمزي بحرية، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،
-فاطمة كريم، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،
-زينب كمون، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، (مصلحة عمل)
-آمال الرمادي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضي ناحية المهدية،
-سفيان الحطاب، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضي ناحية الشابة،
-خالد بن خضر، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس،
-هشام بن خالد، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-صباح بورقعة، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي ناحية صفاقس،
-يوسف التنفوس، قاضي ناحية صفاقس، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بقابس، (مصلحة عمل)
-كريم البحري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-خولة اللواتي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، (مصلحة عمل)
-مآب العبيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، (مصلحة عمل)
-أمينة شامخي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة2، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، (مصلحة عمل)
-نجله قداش، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)
-عبد المعز ابن صالح، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)
-رؤى بوزائدة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)
-إيمان الشوري، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)
-سليم المصمودي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي محكمة الناحية بصفاقس 2،
-أحمد براهم، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-سمير غرس الله، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-أمير الغطاسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-يسرى الصافي، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، (مصلحة عمل)
-آسيا التواتي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقابس،
-بسمة الغالي، قاضي ناحية الحامة، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بقابس،
-هاجر قصارة، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بقابس، (مصلحة عمل)
-عبد الكريم صميده، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي ناحية الحامة،
-حنان ابن عوانة، القاضي المكلف بخطة قاضي منفرد بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
-البشير شرف الدين، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قبلي)، قاضي ناحية دوز الفوار،
-صابر عليه، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-رشاء البكاري، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بقفصة، (مصلحة عمل)
-نزار اسكندر، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتوزر، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
-اكرام طريلة ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة ،قاضيا مكلفا بخطة قاضي منفرد بالمحكمة الابتدائية بتوزر،
-يونس الشابي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-محمد الزواي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، (مصلحة عمل)
-سيرين زروق، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، (مصلحة عمل)
-حياة الرابحي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي ناحية سيدي بوزيد،
-أميرة الوسلاتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي ناحية جلمة، (مصلحة عمل)
-مبروكة زريبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين ،قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
-عامر العكاري ،القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين ،قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-محمود كردي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،
-مريم بالعربي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،
-سمية الحكيري، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،
-فاروق قرمازي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،
-مراد العثموني، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،
-أيمن الشابي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا بالمحكمة المذكورة (فرع القصرين) (مصلحة عمل)،
-لطفي البغدادي، قاضي ناحية حفوز، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)،
-مروى سالمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-أميرة الكوكي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-درة بوغارقة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-خولة بن رحومة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-مريم الرزقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-أميرة بن صالح، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-شذى حسين، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-أنيس مبارك، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
-وفاء بوزيد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،
-مروان جامعي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،
-آمال الشاهر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،
-جهان حمدانة، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
-صفاء مخلوفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
-محمد العياضي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
-لندة المعلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
-عز الدين بنسليمان، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
-إيمان بن عبد الله، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
-نهلة بوعافية، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
-مروى عزيزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
-سناء ربيع، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
-محمد الصالح العياري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
-أنس ميموني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،
-حنان عمر، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، (بطلب منها)،
-زكاة الجازي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،
-رحمة القاسمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
-بثينة الماجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
-سنية العريضي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
-سوار العمراني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
-لندة المعلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
-نور الهدى بن إبراهيم، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
-سناء بنرحومة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
-نورصاف العطوشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
-سميحة الماجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،
-سلسبيل النعيري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،
-إلهام السعيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،
-زبير العوني، قاضي ناحية سليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،
-قيس الخماسي، قاضي ناحية مكثر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،
-نور الدين زايدي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-منال السخيري بن حليمة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
-نجوى البوغانمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
-سامية العوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
-هيفاء الصريدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
-بشيرة بن عمر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،
-أسماء المثلوثي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،
-نعيمة بن لطيف، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
-جوهر القابسي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،
-مكرم عزيزي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة المذكورة،
سمي الملحقون القضائيون المحرزون على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بالمراكز التالية بداية من 16 سبتمبر 2019:
-أحمد البهلول، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
-ريم حسن، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،
-سعاد عكرمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،
-عبد الحفيظ السلطاني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
-زينب الجندوبي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،
-مروى المسعدي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
-صبرين اللواتي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
-وليد لقطي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،
-غفران الورفلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،
-قيس العياري، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع باجة)،
-سوار بن عبد الله، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،
-أحمد بولعراس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،
-سندس الجمالي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
-هشام الشواشي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
-حنان العباسي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
-سفيان بنبدر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،
-ريم الجطلاوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،
-أنور الشريف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
-وليد اليحياوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،
-زياد الهدياوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،
-نجوى الرياحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،
-فخر الدين السعدي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،
-آمنة غانمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،
-مريم الجلولي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،
-عبد العزيز الفراتي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
-محمد أنور جرودي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،
-أماني بنصالح، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،
-سناء كرومة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
-أنيسة الصكلي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)،
-حميدة المالكي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،
-الساسي بن الحاج حسن، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-ألفة هذلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،
-أميرة سليماني، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع باجة)،
-أمل شطورو، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،
-حياة غلاب، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،
-روعة عمامي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،
-عمر السلامي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-بشرى البشيني، قاضيا قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،
-سلوى عوايسي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-أمل الوسلاتي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-هندة اللطيفي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،
-عمر معرف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-نضال لبيض، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،
-ثامر المحرصي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،
-نسرين السليطي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-نزار الشول، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
-الناصر صلاح الدين بن تاج، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
-مروى القرقني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-سندس بنت ابراهيم وناس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،
-مريم بوجناح، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-حمدي بن سالم، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-عيسى قاسمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-عبير الكسراوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
-أيمن العجيمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-نجيبة المساكني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
-أحلام بنت علي بودبوس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
-مريم الدخيلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،
-سمر السافي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-سماح خليفي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع قابس)،
-رمزي شرشر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-زليخة هيشري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-الأسعد الحر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
-فاتن بن مزكر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-صلاح الدين عطوي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)،
-فاتن عروس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
-ميسون الشيحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-عصام الكفاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
-رامي الدلالي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
-هيثم المسعودي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع قبلي)،
-أشرف بن سعيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
-سليم بن علي زعيبي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،
-هشام العرفاوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،
-نبيل الأشيهب، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،
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