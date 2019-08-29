وزير التجهيز: يتم العمل على تنظيم التدخل في كل الولايات في ظل التقلبات المناخية الحالية

Jeudi 29 Août 2019



وات

- قال وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، أنّ وضعية عديد المدن والولايات تنذر بالخطر في ظل التقلبات المناخية الحالية وإمكانية حدوث فيضانات لذلك يتم العمل على تنظيم التدخل بكل الولايات دون استثناء. وأعلن السالمي في هذا الاطار عن عدد من المشاريع، خلال زيارة أداها، الخميس، إلى ولاية مدنين.وتتعلق هذه المشاريع بحماية مدن جرجيس وبن قردان ومدنين، التي تعبرها، ثلاثة أودية ما يجعلها عرضة للفيضانات.وسيتم في هذا الاطار ولحماية مدينة مدنين إنشاء ستة ما بين قنطرة ومنشأة مائية يتم إنجازها على قسطين (قسط أول بقيمة 6 مليون دينار وثان بقيمة 8 مليون دينار).ومن المتوقع عقد جلسة عمل، يوم 10 سبتمبر 2019، بين الوزارة ومختلف الأطراف ذات العلاقة على المستوى الجهوي لتحديد جدول عملي لانطلاق الاشغال.وتقدر جملة الاعتمادات المخصصة لمشروع حماية بن قردان من الفيضانات ب8 ملايين دينار على أن يشمل التدخل، الذي سينطلق خلال شهر سبتمبر 2019، أحياء إبن الهيثم والمطار.وسجلت أشغال مشروع حماية جرجيس من الفيضانات تقدّما وشمل أحياء الحسيان وحمادي وتهيئة وادي بوزميطة وتصريف مياه السيلان بمنطقة الشرشارة ومنطقة القرعاء.