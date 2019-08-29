Jeudi 29 Août 2019
وات - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن تعيين نجاة النابلي عياد منسقة للدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، مع المحافظة على موعد تنظيم هذه التظاهرة السينمائية الدولية من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2019.
ويأتي هذا التعيين بعد حواليْ أسبوعين على وفاة المدير العام لأيام قرطاج السينمائية نجيب عياد الذي وافته المنية يوم 16 أوت الحالي عن سن ناهزت 66 سنة، إثر أزمة قلبية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أنها ستعمل على تبقى روح المرحوم حاضرة بقوة في الأذهان خلال أطوار الإعداد والتصور والتنظيم لهذه الدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية.
ويأتي هذا التعيين بعد حواليْ أسبوعين على وفاة المدير العام لأيام قرطاج السينمائية نجيب عياد الذي وافته المنية يوم 16 أوت الحالي عن سن ناهزت 66 سنة، إثر أزمة قلبية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أنها ستعمل على تبقى روح المرحوم حاضرة بقوة في الأذهان خلال أطوار الإعداد والتصور والتنظيم لهذه الدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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