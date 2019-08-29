قفصة: إضراب جهوي للاطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان ومراكز الصحة الأساسية بمدينتي قفصة والقصر

Jeudi 29 Août 2019



وات

- نفذ الاطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة ومراكز الصحة الأساسية بمدينتي قفصة والقصر اليوم الخميس، إضرابا جهويا بيوم واحد عن العمل بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه "ترديا للوضع الصحي بالجهة".وشهد المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة حالة شلل شبه تام في اغلب الأقسام باستثناء قسم الاستعجالي وقسم الانعاش والقسم الداخلي (المرضى المقيمين بالمستشفى) وقسم الكلى التي يواصل نسق العمل فيها بصفة عادية، وفق ما عاينه صحفي (وات) بقفصة.وفي هذا الصدد، أفاد كاتب عام النقابة الأساسية بالمستشفى الحسين بوزيان عامر ساسي، أن هذا الإضراب جاء من أجل الدفاع عن المرفق الصحي العمومي الذي يعاني عديد الاشكاليات من بينها الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب، إضافة إلى النقص في أطباء الاختصاص والأدوية المعدات والمستلزمات الطبية وغياب سيارات الإسعاف.وأضاف ساسي أن اغلب المؤسسات الصحية بالجهة تشكو انعدام الحماية والحراسة للاطار الطبي وشبه الطبي مطالبا بضرورة سن قانون يجرم الاعتداء عليهم، ودعا، السلط الجهوية الى الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل لهذه الاشكاليات وتفعيلها خاصة وانه تم الاتفاق عليها في محاضر جلسات سابقا.