الكنفدرالية العامة للشغل تؤكد تمسكها باحترام استقلالية القضاء وعدم الزج به في الصراعات السياسية

Jeudi 29 Août 2019
وات - أكدت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، في بيان لها أمس الاربعاء، تمسكها باحترام استقلالية القضاء وعدم الزج به في الصراعات السياسية.
وطالبت، في بيان لها نشرته الخميس، بضرورة تحييد الادارة، معبرة عن رفضها توظيف أجهزة الدولة في الشأنين السياسي والنقابي وأكدت ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن كل امكانية للتوظيف السياسي والنقابي وغيره.
ودعت مختلف وسائل الاعلام وخاصة العمومية منها الى احترام القانون الانتخابي، مشددة على ضرورة ان تتمسك كل القوى الوطنية والتقدمية والحقوقية والنقابية في تونس والعالم، وكذلك الاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني باستقلالية القضاء واحترام دولة القانون والمؤسسات.
واكدت على اهمية دعم التعددية النقابية كرافد اساسي للتعددية السياسية لكسب معركة الحريات والمواطنة ونجاح الديمقراطية الناشئة.
وطالبت السلطة التنفيذية ورئاسة مجلس نواب الشعب باحترام التعددية النقابية طبقا لقوانين الشغل الوطنية والدولية لاسيما تقارير منظمة العمل الدولية واقرار حقها في عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وطالبت، في بيان لها نشرته الخميس، بضرورة تحييد الادارة، معبرة عن رفضها توظيف أجهزة الدولة في الشأنين السياسي والنقابي وأكدت ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن كل امكانية للتوظيف السياسي والنقابي وغيره.
ودعت مختلف وسائل الاعلام وخاصة العمومية منها الى احترام القانون الانتخابي، مشددة على ضرورة ان تتمسك كل القوى الوطنية والتقدمية والحقوقية والنقابية في تونس والعالم، وكذلك الاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني باستقلالية القضاء واحترام دولة القانون والمؤسسات.
واكدت على اهمية دعم التعددية النقابية كرافد اساسي للتعددية السياسية لكسب معركة الحريات والمواطنة ونجاح الديمقراطية الناشئة.
وطالبت السلطة التنفيذية ورئاسة مجلس نواب الشعب باحترام التعددية النقابية طبقا لقوانين الشغل الوطنية والدولية لاسيما تقارير منظمة العمل الدولية واقرار حقها في عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
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Par:falfoul (Tunisia )
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