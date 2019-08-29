سيدي بوزيد: إطارات وأعوان وعملة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في اضراب حضوري مفتوح

Jeudi 29 Août 2019



وات

- دخل اطارات واعوان وعملة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد في اضراب حضوري مفتوح اليوم الخميس في مقر المندوبية وفروعها وكافة الخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي، واغلقوا الطريق الرئيسي بالمدينة على مستوى مقر المندوبية بالسيارات الادارية، للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم الموقوفين ورد الاعتبار لهم ومحاسبة كل من تسبب في ذلك.وعبر أعضاء الفرع الجامعي للفلاحة والنقابات الأساسية، في بيان لهم، عن استنكارهم الشديد للإيقاف التعسفي الذي طال المندوب الجهوي للفلاحة وعدد من الإطارات والاعوان والعملة على ذمة القضاء بأمر من النيابة العمومية وبايعاز من والي الجهة "إرضاء لأطراف مشبوهة وخدمة لأغراض سياسية وشخصية"، وفق نص البيان.وطالبوا بإطلاق سراح زملائهم على الفور ورد الاعتبار لهم وإقالة والي الجهة "الذي تسبب في هذه الكارثة"، وفق البيان، وتحميل وزارة الاشراف مسؤولية عدم توفير الحماية لاعوانها.