وفاة عوني أمن واصابة زميلهما في حادث انقلاب سيارة إدارية بمدخل مدينة الفحص

Jeudi 29 Août 2019



وات

- توفي صباح اليوم الخميس عونا أمن إثر انقلاب سيارتهما بالطريق الوطنية رقم 4 على مستوى مدخل مدينة الفحص من ولاية زغوان، فيما نقل زميلهما الثالث إلى المستشفى الجهوي لإسعافه، وفق ما افاد به مصدر أمني (وات).واستنادا إلى ذات المصدر، فإن السيارة الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بالقصرين كانت في اتجاهها إلى العاصمة في إطار مهمة إدارية، وتعود أسباب الحادث حسب المعاينات الأولية إلى انزلاق السيارة نتيجة نزول الأمطار وتراكم بعض الأوحال بالطريق التي تشهد إشغالا لإعادة تهيئتها.