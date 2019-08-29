الاحتفاظ بعون حرس على إثر حادثة وفاة شاب وجرح آخر أمام مركز الحرس بمعتمدية منزل شاكر

Jeudi 29 Août 2019



وات

- أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، بالاحتفاظ بعون حرس على ذمة التحقيق على إثر وفاة شاب (30 سنة) وجرح آخر (28 سنة) بجروح بليغة (كانا يمتطيان دراجة نارية)، جراء حادث اصطدام مع عمود كهربائي جد أمام مركز الحرس بمعتمدية منزل شاكر أمس الأربعاء، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف القاضي مراد التركي ل(وات).وأضاف التركي أنه "تم فتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد ومحاولة القتل العمد على معنى الفصلين 205 و59 من المجلة الجزائية ضد عون الحرس الذي ثبت أنه ألقى قارورة ماء معدني على الشخصين الذين كانا يركبان الدراجة النارية بعد أن لاحظ مرورهما أمام المركز في أكثر من مناسبة" بحسب تعبيره.وكان وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة المذكورة تنقلا لمعاينة مكان الواقعة وجثة الهالك الذي كشفت المعاينات الأولية أنه اصطدم مباشرة بالعمود الكهربائي وسقط على المعبد على مستوى الوجه، كما أصيب مرافقه الذي كان يركب معه بأضرار بليغة استوجبت إقامته بالعناية المركزة في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.وقد أذن قاضي التحقيق المتعهد بالملف بنقل جثة الهالك ووضعها على ذمة الطبيب الشرعي لتشريحها وتحديد ساعة الوفاة وتاريخها وأسبابها، كما أسند إنابة عدلية لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس للبحث في الموضوع.