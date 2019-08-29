اليابان يمنح تونس مساعدات مالية بقيمة 8 مليون دينار

Jeudi 29 Août 2019
وات - منح اليابان تونس مساعدات مالية غير قابلة للاسترجاع بقيمة 8 مليون دينار بهدف تركيز نظام مراقبة وحماية ذي تقنية عالية .
وسيمكن هذا التمويل الياباني الذي يندرج ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من توفير أجهزة مراقبة وحماية على غرار "نظام التعرف على الوجه"، قصد مزيد تعزيز التدابير الأمنية وفق بلاغ نشرته الخميس سفارة اليابان بتونس.
وأوضح البلاغ أن هذه الأجهزة سيكون لها أيضا دورا مهما في تحسين إدارة الحدود والمساهمة في ضمان الاستقرار في تونس والمنطقة.
وتم توقيع اتفاقية منح هذه المساعدات خلال الدورة السابعة للمؤتمر الدولي لطوكيو حول التنمية في إفريقيا " تيكاد 7 " الذي تدور فعالياته في يوكوهاما باليابان من 28 إلى 30 أوت 2019، من قبل كل من وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجيهناوي ونائب وزير البرلمان المكلف بالشؤون الخارجية باليابان "كنجي يامادا".
وسيمكن هذا التمويل الياباني الذي يندرج ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من توفير أجهزة مراقبة وحماية على غرار "نظام التعرف على الوجه"، قصد مزيد تعزيز التدابير الأمنية وفق بلاغ نشرته الخميس سفارة اليابان بتونس.
وأوضح البلاغ أن هذه الأجهزة سيكون لها أيضا دورا مهما في تحسين إدارة الحدود والمساهمة في ضمان الاستقرار في تونس والمنطقة.
وتم توقيع اتفاقية منح هذه المساعدات خلال الدورة السابعة للمؤتمر الدولي لطوكيو حول التنمية في إفريقيا " تيكاد 7 " الذي تدور فعالياته في يوكوهاما باليابان من 28 إلى 30 أوت 2019، من قبل كل من وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجيهناوي ونائب وزير البرلمان المكلف بالشؤون الخارجية باليابان "كنجي يامادا".
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Par:radius (Tunisia )
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