إيقاف المندوب الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد برفقة 7 أشخاص بصدد استخراج براميل تحتوي مواد سامة وخطيرة

Jeudi 29 Août 2019



وات

- تم إيقاف المندوب الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد برفقة 7 من الإطارات والعملة ليلة البارحة بصدد استخراج كمية من النفايات والمواد الخطيرة من مواقع بمدينة سيدي بوزيد في علاقة بملف النفايات والمواد السامة، الذي أثير مؤخرا بالجهة، وفق ما افاد به مصدر امني (وات).وبين المصدر الأمني انه "على اثر ورود معلومات على المنطقة الجهوية للشرطة بسيدي بوزيد تفيد وجود مجموعة من الأشخاص بصدد استخراج براميل، تحولت السلط الامنية على عين المكان اين وجدوا المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وممثل وكالة حماية المحيط وعدد من الإطارات وسائقي الشاحنات يقومون باستخراج عدد من البراميل السامة، دون إعلام السلط الامنية وبطريقة مخالفة للشروط المتعلقة بنقل هذه المواد الخطيرة".يذكر أن ملف ردم نفايات كيمياوية سامة في عدد من المناطق بولاية سيدي بوزيد أثير مؤخرا من طرف المحامي معز الصالحي وكان وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي في تصريح سابق ل(وات) أنه تم استخراج كمية من النفايات السبت الفارط، وستتواصل عملية استخراج هذه المواد الخطيرة من طرف لجنة مختصة.