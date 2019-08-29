2 سبتمبر 2019 استئناف العمل بالتوقيت الشتوي

Jeudi 29 Août 2019
وات - افادت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم الخميس انه عملا باحكام الامر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع اوقات وايام عمل اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من 2 سبتمبر 2019 على النحو التالي .
/ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس .. من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (30 8( الى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (30 12) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (30 13) الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (30 17)
يوم الجمعة .. من الساعة الثامنة (800( الى الساعة الواحدة بعد الزوال (00 13) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (30 14) الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (30 17)
/ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس .. من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (30 8( الى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (30 12) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (30 13) الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (30 17)
يوم الجمعة .. من الساعة الثامنة (800( الى الساعة الواحدة بعد الزوال (00 13) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (30 14) الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (30 17)
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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