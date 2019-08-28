تحالف ''تونس أخرى'' يدعو وزير التعليم العالي إلى الوقف الفوري لقرار الإيقاف التحفظي لعدد من الأساتذة

Mercredi 28 Août 2019



وات

- دعا تحالف "تونس أخرى"، وزير التعليم العالي، إلى الوقف الفوري لقرار الإيقاف التحفظي الذي شمل 5 أساتذة "بسبب مواقفهم النقابية، ودفاعهم عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي".كما طالب التحالف في بيان له، الأربعاء، ب"الدخول السريع في حوار جدي ومسؤول مع الأساتذة الباحثين، للتوصل إلى اتفاق منصف وملزم يطبق سريعا لتوفير أفضل الظروف لانطلاقة سنة جامعية جديدة واعدة في مناخ عمل ملائم".وعبّر تحالف "تونس أخرى" عن بالغ انشغاله لما وصفه ب"الوضع الخطير" الذي بلغته الجامعة و"المهدد لمصلحة الطلبة ومستوى تكوينهم ومصداقية الشهادات العلمية المسندة إليهم".وكان عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين المنضوين تحت لواء إتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين "إجابة"، قد نفّذوا وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للتنديد بتعرض زملائهم ومجموعة طلبة إلى الإيقاف على خلفية تحركات نقابية.يشار إلى أن الأزمة بين اتحاد "إجابة" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلقت على خلفية عدم تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 الخاص بالنظام الأساسي للجامعيين، نظرا لاختلاف وجهات النظر حوله.يذكر أنّه تمّ الإعلان عن تحالف "تونس أخرى"، كمبادرة وطنية، في شهر جويلية 2019، وهو يضم كلا من حزب الحراك، وحركة وفاء، وعددا من المستقلين.