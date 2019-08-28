Radio Babnet Tunisie On Air: Zied Gharsa - Ya Kablaa ya makboula  

تحالف ''تونس أخرى'' يدعو وزير التعليم العالي إلى الوقف الفوري لقرار الإيقاف التحفظي لعدد من الأساتذة

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
وات - دعا تحالف "تونس أخرى"، وزير التعليم العالي، إلى الوقف الفوري لقرار الإيقاف التحفظي الذي شمل 5 أساتذة "بسبب مواقفهم النقابية، ودفاعهم عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي".

كما طالب التحالف في بيان له، الأربعاء، ب"الدخول السريع في حوار جدي ومسؤول مع الأساتذة الباحثين، للتوصل إلى اتفاق منصف وملزم يطبق سريعا لتوفير أفضل الظروف لانطلاقة سنة جامعية جديدة واعدة في مناخ عمل ملائم".


وعبّر تحالف "تونس أخرى" عن بالغ انشغاله لما وصفه ب"الوضع الخطير" الذي بلغته الجامعة و"المهدد لمصلحة الطلبة ومستوى تكوينهم ومصداقية الشهادات العلمية المسندة إليهم".

وكان عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين المنضوين تحت لواء إتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين "إجابة"، قد نفّذوا وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للتنديد بتعرض زملائهم ومجموعة طلبة إلى الإيقاف على خلفية تحركات نقابية.
يشار إلى أن الأزمة بين اتحاد "إجابة" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلقت على خلفية عدم تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 الخاص بالنظام الأساسي للجامعيين، نظرا لاختلاف وجهات النظر حوله.
يذكر أنّه تمّ الإعلان عن تحالف "تونس أخرى"، كمبادرة وطنية، في شهر جويلية 2019، وهو يضم كلا من حزب الحراك، وحركة وفاء، وعددا من المستقلين.

  
  
     
  
cadre-791064685142cf05d22d6dfc6f0a3a9b-2019-08-28 23:12:17






0 de 0 commentaires pour l'article 188120



Présidentielles 2019
En continu

الخميس 29 أوت 2019 | 28 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:25 18:55 16:01 12:27 05:47 04:16
22°
 22° % 94 :الرطــوبة
تونــس 22°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
22°-2229°-2430°-2530°-2430°-24
  • Avoirs en devises
    17329,8

  • (28 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17796 DT        1$ =2,86151 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 août)   326,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567035625|188120 225|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires