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تأجيل سهرتي تظاهرة قرطاج لفنون الراب لأسباب مناخية

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
وات - أعلنت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عن تأجيل سهرتي تظاهرة قرطاج لفنون الراب إلى موعد لاحق، وذلك لعوامل مناخية.

وجاء في بلاغ صادر عن المؤسسة، مساء اليوم الأربعاء، أنه لأسباب مناخية تتعلق بتوقع نزول كميات هامة من الأمطار، تقرر تأجيل سهرتي الراب ليومي 28 و29 أوت الحالي إلى موعد لاحق.


هذه التظاهرة الثقافية الجديدة "قرطاج لفنون الراب" تتضمن سهرتين بالمسرح الروماني بقرطاج، وستجمع ألمع نجوم الراب في تونس.
وستؤمن سهرتي فن الراب أسماء بارزة في هذا النمط الموسيقي من بينها "كافون" و"علاء" و"سمارا" و"أرماستا" و"سانفارا" وغيرهم من الأسماء التي تحظى بمتابعة هامة لاسيما في الأوساط الشبابية.

  
  
     
  
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