تأجيل سهرتي تظاهرة قرطاج لفنون الراب لأسباب مناخية

Mercredi 28 Août 2019
وات - أعلنت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عن تأجيل سهرتي تظاهرة قرطاج لفنون الراب إلى موعد لاحق، وذلك لعوامل مناخية.
وجاء في بلاغ صادر عن المؤسسة، مساء اليوم الأربعاء، أنه لأسباب مناخية تتعلق بتوقع نزول كميات هامة من الأمطار، تقرر تأجيل سهرتي الراب ليومي 28 و29 أوت الحالي إلى موعد لاحق.
هذه التظاهرة الثقافية الجديدة "قرطاج لفنون الراب" تتضمن سهرتين بالمسرح الروماني بقرطاج، وستجمع ألمع نجوم الراب في تونس.
وستؤمن سهرتي فن الراب أسماء بارزة في هذا النمط الموسيقي من بينها "كافون" و"علاء" و"سمارا" و"أرماستا" و"سانفارا" وغيرهم من الأسماء التي تحظى بمتابعة هامة لاسيما في الأوساط الشبابية.
وجاء في بلاغ صادر عن المؤسسة، مساء اليوم الأربعاء، أنه لأسباب مناخية تتعلق بتوقع نزول كميات هامة من الأمطار، تقرر تأجيل سهرتي الراب ليومي 28 و29 أوت الحالي إلى موعد لاحق.
هذه التظاهرة الثقافية الجديدة "قرطاج لفنون الراب" تتضمن سهرتين بالمسرح الروماني بقرطاج، وستجمع ألمع نجوم الراب في تونس.
وستؤمن سهرتي فن الراب أسماء بارزة في هذا النمط الموسيقي من بينها "كافون" و"علاء" و"سمارا" و"أرماستا" و"سانفارا" وغيرهم من الأسماء التي تحظى بمتابعة هامة لاسيما في الأوساط الشبابية.
En continu
- Hier 23:02 الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج''
- Hier 22:39 مواقف نهضاوية من بعض القضايا الوطنية
- Hier 21:37 لماذا لا تخرج نابل على العالم بكامل زينتها؟
- Hier 19:13 علاقة الاتحاد بمحسن مرزوق تخرج إلى العلن..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|18:56
|16:02
|12:28
|05:47
|04:15
|
26°
|26°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|27°-23
|29°-25
|31°-24
|30°-23
|29°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 90 127) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 81 325) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 70 707) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 674) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 997) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 921) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 52 492) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 782) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 735) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 639) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 271) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 006) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 744) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 790) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 303) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 946) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 964) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 405) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
( 38 686) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 311) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:Matouchi (Tunisia )
Sur: أول مرة في تونس وفي العالم العربي: ''مناظرات رئاسية'' في الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية