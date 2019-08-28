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عائدات البنوك المدرجة يحقق ارتفاعا بنسبة 14،5 بالمائة خلال النصف الاول من 2019

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
وات - أظهرت نتائج 12 بنكا مدرجا ببورصة الأوراق المالية بتونس نموا بنسبة 14،5 بالمائة، خلال النصف الأول من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018 لتبلغ زهاء 2348 مليون دينار وفق بيانات لبورصة تونس.

وأضافت البورصة ، في تقريرها نصف السنوي حول تطور أداء الشركات المدرجة، ان 7 شركات ايجار مالي مدرجة حققت نموا في عائداتها المجمعة بنسبة 1،2 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 220 مليون دينار.


واستفاد القطاع المالي، كذلك، من ارتفاع عائدات شركات التأمين التي بلغت 467 مليون دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 6،6 بالمائة مقابل 438 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018 .
و بلغت عائدات أكبر 3 مجموعات عاملة في مجال توزيع المنتوجات الاستهلاكية (بولينا القابضة ومجمع ديليس و شركة صنع المشروبات بتونس) خلال النصف الاول من 2019 زهاء 2212 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 13،6 بالمائة .

وتراجعت العائدات المجمعة لشركات لاربع شركات عاملة في مجال توزيع السيارات بنسبة 5،3 بالمائة لتبلغ 512 مليون دينا مقابل 541 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2018 .
وارتفعت عائدات شركتي توزيع المنتوجات (مونبري والمغازة العامة )، خلال الصنف الأول، من سنة 2019 بنسبة 9،1 بالمائة لتبلغ زهاء 771 مليون دينار.
وتطور أداء 8 قطاعات بكشل ايجابي من مجموع 9 قطاعات وحقق قطاع المواد الأساسية أفضل ارتفاع ، بنسبة 17،6 بالمائة متبوعة بقطاع المواد الاستهلاكية بنسبة 13,8 بالمائة مقابل تراجع قكاع النفط والغاز بنسبة 18،5 بالمائة.

  
  
     
  
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