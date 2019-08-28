المحكمة الإدارية تتلقى 10 طعون بالاستئناف بخصوص أحكام الطور الأول المتعلقة بترشحات الانتخابات الرئاسية

Mercredi 28 Août 2019
وات - أعلنت وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الادارية، في بلاغ صادر عنها الأربعاء، أن المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقرّ المحكمة تلقى إلى غاية تاريخ اليوم 28 أوت 2019 عشرة (10) طعون بالاستئناف في خصوص الأحكام الصادرة في الطور الأول والمتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية.
وأوضح البلاغ، في هذا الخصوص، أن المحكمة الإدارية تلقت أربعة (4) طعون تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وستة (6) طعون تقدّم بها ممن تمّ رفض ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وأضاف أن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية شرعت بتاريخ اليوم الأربعاء في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطعون المذكورة بحسب تواريخ ورودها على كتابة لمحكمة وأنه سيتم الاعلام بتواريخ النطق بالحكم بخصوص الطعون المذكورة عند ختم جلسات المرافعة.
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت أصدرت أمس الثلاثاء الأحكام النهائية والباتة المتعلقة بنزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية 2019 .
وأوضح البلاغ، في هذا الخصوص، أن المحكمة الإدارية تلقت أربعة (4) طعون تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وستة (6) طعون تقدّم بها ممن تمّ رفض ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وأضاف أن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية شرعت بتاريخ اليوم الأربعاء في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطعون المذكورة بحسب تواريخ ورودها على كتابة لمحكمة وأنه سيتم الاعلام بتواريخ النطق بالحكم بخصوص الطعون المذكورة عند ختم جلسات المرافعة.
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت أصدرت أمس الثلاثاء الأحكام النهائية والباتة المتعلقة بنزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية 2019 .
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Par:Matouchi (Tunisia )
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