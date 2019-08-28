سليم الرياحي يعلن عن تأسيس حركة الوطن الجديد

Mercredi 28 Août 2019
وات - أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية ورجل الأعمال سليم الرياحي, اليوم الأربعاء، عن تأسيس حركة الوطن الجديد، التي قال إنها "ائتلاف متكون من عدة شخصيات مستقلة لها توجه ورؤية وبرنامج، منبثقة من تجربة عميقة غير تقليدية لبناء مشروع جديد يستجيب لطموحات الشعب التونسي".
وأوضح الرياحي (رئيس الحركة)، في كلمة ألقاها أمام الحضور بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن طريق ربط مباشر من فرنسا باستخدام تقنية "الهولوغرام"، أن هذه الحركة السياسية مفتوحة لتجميع العائلة السياسية الوسطية ما بعد الانتخابات بهدف "بناء وطن سليم وإيجاد الحلول"، معتبرا أن العمل الحزبي يعدأاساس البناء الديمقراطي في تونس.
وأفاد الممثل القانوني لحركة الوطن الجديد، الطيب بن الصادق، من جهته، بأن الحركة ستأخذ وقتها في العمل القاعدي وفي تأسيس المكاتب الجهوية التابعة للحركة وتنسيقياتها والتأسيس لهياكلها، مؤكدا في هذا السياق أن السنوات القادمة ستشهد وجود "كيان سياسي قوي" في المشهد السياسي التونسي.
وأكدت ممثلة عن القائمات الائتلافية لحركة الوطن الجديد أحلام كامرجي ضرورة احترام المسار القضائي في حق عدد من الشخصيات السياسية، مرجحة عودة سليم الرياحي، الصادرة في حقه أحكام بالسجن، الى تونس قبل موعد الانتخابات الرئاسية (15 سبتمبر 2019).
يذكر أن رئيس حركة الوطن الجديد ورجل الأعمال سليم الرياحي كان أسس سنة 2011 حزب الاتحاد الوطني الحر وترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، ثم انصهر حزبه (الوطني الحر) مع حزب نداء تونس ليتولى إثر ذلك الامانة العامة للنداء قبل أن يعلن استقالته منها في جانفي 2019 .
وأوضح الرياحي (رئيس الحركة)، في كلمة ألقاها أمام الحضور بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن طريق ربط مباشر من فرنسا باستخدام تقنية "الهولوغرام"، أن هذه الحركة السياسية مفتوحة لتجميع العائلة السياسية الوسطية ما بعد الانتخابات بهدف "بناء وطن سليم وإيجاد الحلول"، معتبرا أن العمل الحزبي يعدأاساس البناء الديمقراطي في تونس.
وأفاد الممثل القانوني لحركة الوطن الجديد، الطيب بن الصادق، من جهته، بأن الحركة ستأخذ وقتها في العمل القاعدي وفي تأسيس المكاتب الجهوية التابعة للحركة وتنسيقياتها والتأسيس لهياكلها، مؤكدا في هذا السياق أن السنوات القادمة ستشهد وجود "كيان سياسي قوي" في المشهد السياسي التونسي.
وأكدت ممثلة عن القائمات الائتلافية لحركة الوطن الجديد أحلام كامرجي ضرورة احترام المسار القضائي في حق عدد من الشخصيات السياسية، مرجحة عودة سليم الرياحي، الصادرة في حقه أحكام بالسجن، الى تونس قبل موعد الانتخابات الرئاسية (15 سبتمبر 2019).
يذكر أن رئيس حركة الوطن الجديد ورجل الأعمال سليم الرياحي كان أسس سنة 2011 حزب الاتحاد الوطني الحر وترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، ثم انصهر حزبه (الوطني الحر) مع حزب نداء تونس ليتولى إثر ذلك الامانة العامة للنداء قبل أن يعلن استقالته منها في جانفي 2019 .
En continu
- Hier 23:02 الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج''
- Hier 22:39 مواقف نهضاوية من بعض القضايا الوطنية
- Hier 21:37 لماذا لا تخرج نابل على العالم بكامل زينتها؟
- Hier 19:13 علاقة الاتحاد بمحسن مرزوق تخرج إلى العلن..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|18:56
|16:02
|12:28
|05:47
|04:15
|
26°
|26°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|27°-23
|29°-25
|31°-24
|30°-23
|29°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 90 127) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 81 325) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 70 707) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 674) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 997) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 921) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 52 492) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 782) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 735) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 639) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 271) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 006) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 744) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 790) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 303) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 946) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 964) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 405) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
( 38 686) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 311) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:Matouchi (Tunisia )
Sur: أول مرة في تونس وفي العالم العربي: ''مناظرات رئاسية'' في الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية