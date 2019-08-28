سليم الرياحي يعلن عن تأسيس حركة الوطن الجديد

Mercredi 28 Août 2019



وات

- أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية ورجل الأعمال سليم الرياحي, اليوم الأربعاء، عن تأسيس حركة الوطن الجديد، التي قال إنها "ائتلاف متكون من عدة شخصيات مستقلة لها توجه ورؤية وبرنامج، منبثقة من تجربة عميقة غير تقليدية لبناء مشروع جديد يستجيب لطموحات الشعب التونسي".وأوضح الرياحي (رئيس الحركة)، في كلمة ألقاها أمام الحضور بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن طريق ربط مباشر من فرنسا باستخدام تقنية "الهولوغرام"، أن هذه الحركة السياسية مفتوحة لتجميع العائلة السياسية الوسطية ما بعد الانتخابات بهدف "بناء وطن سليم وإيجاد الحلول"، معتبرا أن العمل الحزبي يعدأاساس البناء الديمقراطي في تونس.وأفاد الممثل القانوني لحركة الوطن الجديد، الطيب بن الصادق، من جهته، بأن الحركة ستأخذ وقتها في العمل القاعدي وفي تأسيس المكاتب الجهوية التابعة للحركة وتنسيقياتها والتأسيس لهياكلها، مؤكدا في هذا السياق أن السنوات القادمة ستشهد وجود "كيان سياسي قوي" في المشهد السياسي التونسي.وأكدت ممثلة عن القائمات الائتلافية لحركة الوطن الجديد أحلام كامرجي ضرورة احترام المسار القضائي في حق عدد من الشخصيات السياسية، مرجحة عودة سليم الرياحي، الصادرة في حقه أحكام بالسجن، الى تونس قبل موعد الانتخابات الرئاسية (15 سبتمبر 2019).يذكر أن رئيس حركة الوطن الجديد ورجل الأعمال سليم الرياحي كان أسس سنة 2011 حزب الاتحاد الوطني الحر وترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، ثم انصهر حزبه (الوطني الحر) مع حزب نداء تونس ليتولى إثر ذلك الامانة العامة للنداء قبل أن يعلن استقالته منها في جانفي 2019 .