المنستير: 73 من المراقبين للحملة الانتخابية والمنسقين المحليين يؤدون اليمين أمام قاضية الناحية بمحكمة الناحية

Mercredi 28 Août 2019



وات

- أدى 58 من المراقبين للحملة الانتخابية، و15 من المنسقين المحليين على مستوى دائرة المنستير، اليوم الاربعاء، اليمين أمام قاضية الناحية بمحكمة الناحية، وفق ما ذكرته رئيسة الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات جميلة الشطيطي ل(وات).وأوضحت الشطيطي أنّ أداء اليمين يعطي لمراقب الحملة الانتخابية الرئاسية التي تتواصل خلال الفترة من 02 الى 03 سبتمبر 2019، صفة مأمور الضابطة العدلية، إذ سيكونون أعوان رقابة تتوفر فيهم الحياد والاستقلالية.وبينت أنّها تعتبر المرة الاولى، مقارنة بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو البلدية السابقة، التى أدى فيها رؤساء مراكز الاقتراع اليمين، لتكون لهم صفة الضابطة العدلية، باعتبار أنّ محيط مركز الاقتراع يشهد أحيانا تجاوزات ومخالفات، حبث أصبح بإمكانهم تدوين المخالفات واتخاذ ما يلزم من اجراءات (تحرير محضر في الغرض وإعلام الهيئة الفرعية للانتخابات التي ستتخذ الاجراء سواء بالتنبيه أو الإحالة على النيابة العمومية).ويأتي أداء القسم طبق القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء واجراءاتها.وينص الفصل 27 من الباب الخامس حول مراقبة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء من قرار الهيئة عدد 22 لسنة 2019 على أن "تندب الهيئة أعوانا لمراقبة الحملة على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة ويؤدّون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين".كما أفادت الشطيطي أنّه سيقع انتداب مساعدين مكوّنين لتكوين رؤساء مكاتب الإقتراع البالغ عددهم 153 وأعضاء مكاتب الإقتراع الذين يقدر عددهم في حدود الألفين في دائرة المنستير.